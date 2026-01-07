Макрон розкрив чисельність майбутньої французької місії в Україні

За словами французького лідера Емманюеля Макрона, він готовий розгорнути кілька тисяч своїх солдатів для підтримання миру в Україні після завершення російської війни.
Головні тези:
- Франція буде залучена до процесу відновлення ЗСУ.
- Італія відмовилася вводити свої війська в Україну.
Якою буде участь Франції у гарантіях безпеки
Згідно з даними видання Franceinfo, глава республіки чітко дав зрозуміти, що після завершення бойових дій готовий ввести в Україну одразу "кілька тисяч військових" французької армії.
Що важливо розуміти, вони братимуть участь в операціях з контролю російсько-українського кордону після підписання перемир'я.
Окрім того, французький лідер офіційно підтвердив, що його країна буде залучена до процесу відновлення Сил оборони України.
На цьому тлі варто також зазначити, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не буде відправляти своїх військових в Україну у межах майбутніх гарантій безпеки.
Що стосується рішення Бельгії, то ця країна після завершення війни надасть авіацію і флот для збереження миру в Україні.
