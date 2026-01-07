Макрон розкрив чисельність майбутньої французької місії в Україні

За словами французького лідера Емманюеля Макрона, він готовий розгорнути кілька тисяч своїх солдатів для підтримання миру в Україні після завершення російської війни.

Якою буде участь Франції у гарантіях безпеки

Згідно з даними видання Franceinfo, глава республіки чітко дав зрозуміти, що після завершення бойових дій готовий ввести в Україну одразу "кілька тисяч військових" французької армії.

Що важливо розуміти, вони братимуть участь в операціях з контролю російсько-українського кордону після підписання перемир'я.

Ці сили не братимуть участі в бойових діях, — пояснив журналістам Емманюель Макрон. Поширити

Окрім того, французький лідер офіційно підтвердив, що його країна буде залучена до процесу відновлення Сил оборони України.

На цьому тлі варто також зазначити, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не буде відправляти своїх військових в Україну у межах майбутніх гарантій безпеки.

Що стосується рішення Бельгії, то ця країна після завершення війни надасть авіацію і флот для збереження миру в Україні.