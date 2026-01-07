Бельгія готова ввести в Україну авіацію та флот, але є умова

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер офіційно підтвердив, що його країна надасть свою авіацію і флот для збереження миру в Україні, однак це станеться винятково після завершення російської війни.

Бельгія зробить вагомий внесок у збереження миру в Україні

Про рішення своєї країни Барт Де Вевер оголосив після завершення зустрічі "Коаліції рішучих" у Парижі 6 січня.

За його словами, цей раунд мирних перемовини був не просто важливим, а й фактично вирішальним.

Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення військових дій. Барт Де Вевер Прем'єр-міністр Бельгії

На цьому тлі політик офіційно підтвердив, що внесок його країни у гарантії безпеки передбачає введення в Україну повітряних і морських сил.

Ба більше, Бельгія надаватиме свою підтримку у сфері підготовки ЗСУ.

На переконання Вевера, вкрай важливо, що усі зусилля союзників Києва будуть підкріплені та посилені завдяки безпосередньому залученню США.

А також моніторинг під керівництвом США забезпечить ефективне стримування і дозволить досягти довгострокової стабільності, — наголосив лідер Бельгії.