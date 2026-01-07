Бельгія готова ввести в Україну авіацію та флот, але є умова
Категорія
Політика
Дата публікації

Бельгія готова ввести в Україну авіацію та флот, але є умова

Барт Де Вевер
Read in English
Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер офіційно підтвердив, що його країна надасть свою авіацію і флот для збереження миру в Україні, однак це станеться винятково після завершення російської війни.

Головні тези:

  • Бельгія візьме на себе чималу частку міжнародних зусиль у межах гарантій безпеки для України.
  • Вевер радіє, що США також будуть залучені до усіх цих процесів.

Бельгія зробить вагомий внесок у збереження миру в Україні

Про рішення своєї країни Барт Де Вевер оголосив після завершення зустрічі "Коаліції рішучих" у Парижі 6 січня.

За його словами, цей раунд мирних перемовини був не просто важливим, а й фактично вирішальним.

Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення військових дій.

Барт Де Вевер

Барт Де Вевер

Прем'єр-міністр Бельгії

На цьому тлі політик офіційно підтвердив, що внесок його країни у гарантії безпеки передбачає введення в Україну повітряних і морських сил.

Ба більше, Бельгія надаватиме свою підтримку у сфері підготовки ЗСУ.

На переконання Вевера, вкрай важливо, що усі зусилля союзників Києва будуть підкріплені та посилені завдяки безпосередньому залученню США.

А також моніторинг під керівництвом США забезпечить ефективне стримування і дозволить досягти довгострокової стабільності, — наголосив лідер Бельгії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України — оприлюднено текст декларації
Єлисейський палац
Гарантії безпеки для України - якими вони будуть
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна розгромила 3 райони зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві викрили підпільну проросійську школу при монастирі УПЦ МП — відео
Підпільна проросійська школа у Києві - що про неї відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?