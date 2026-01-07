У Києві викрили підпільну проросійську школу при монастирі УПЦ МП — відео

У межах розслідування журналістів “Слідства.Інфо” стало відомо, що в столиці України працює підпільна школа “Перспектива”, де дітей навчають за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень. Що важливо розуміти, вона повноцінно функціонує при монастирі УПЦ МП “Голосіївська пустинь”. Служба безпеки України уже почала розслідувати можливу протиправну діяльність на території монастиря.

Підпільна проросійська школа у Києві — що про неї відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, у ній діти навчаються пʼять днів на тиждень з 9:00 до 14:00. Ба більше, є група продовженого дня.

Цікавим фактом є те, що документи школярів формально знаходяться у ліцензованих українських школах, однак діти там не навчаються.

Сюди віддають неповнолітніх парафіяни одного з київських храмів Української православної церкви московського патріархату.

Станом на сьогодні у цій проросійській школі навчається понад 60 дітей — це учні з першого по дев’ятий клас. Також відомо, що працює 16 вчителів.

Директоркою підпільної школи є Анна Болгова. За словами останньої, цей “навчальний заклад” повноцінно функціонує з лютого 2025 року.

У розкладі занять для першого класу журналісти побачили предмет «слов’янська мова». Вчителька початкової школи Лариса Абросімова пояснила, що насправді це — російська мова. Поширити

Серед підручників журналісти помітили арифметику 1966 року видання, тобто радянських часів.

По понеділках ми показуємо фільми хороші. Останній раз показували фільм «5 секретов настоящего мужчины» проєкту «Общєє дєло» з Росії», — заявила Болгова. Поширити

Також дітей змушують співати російських пісень, до прикладу, “Под небом голубым есть город золотой” російського гурту “Акваріум”.

Журналісти звертають увагу на те, що ця школа працює без офіційної ліцензії.

З заявою з цього приводу виступила Іванна Коберник — співзасновниця ГО “Смарт освіта”: