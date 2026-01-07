У Києві викрили підпільну проросійську школу при монастирі УПЦ МП — відео
У Києві викрили підпільну проросійську школу при монастирі УПЦ МП — відео

Підпільна проросійська школа у Києві - що про неї відомо

У межах розслідування журналістів “Слідства.Інфо” стало відомо, що в столиці України працює підпільна школа  “Перспектива”, де дітей навчають за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень. Що важливо розуміти, вона повноцінно функціонує при монастирі УПЦ МП “Голосіївська пустинь”. Служба безпеки України уже почала розслідувати можливу протиправну діяльність на території монастиря.

Головні тези:

  • Діти у так званій школі вчать арифметику за підручником 1966 року видання, тобто радянських часів.
  • У СБУ повідомили журналістам, що досудове розслідування уже стартувало.

Підпільна проросійська школа у Києві — що про неї відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, у ній діти навчаються пʼять днів на тиждень з 9:00 до 14:00. Ба більше, є група продовженого дня.

Цікавим фактом є те, що документи школярів формально знаходяться у ліцензованих українських школах, однак діти там не навчаються.

Сюди віддають неповнолітніх парафіяни одного з київських храмів Української православної церкви московського патріархату.

Станом на сьогодні у цій проросійській школі навчається понад 60 дітей — це учні з першого по дев’ятий клас. Також відомо, що працює 16 вчителів.

Директоркою підпільної школи є Анна Болгова. За словами останньої, цей “навчальний заклад” повноцінно функціонує з лютого 2025 року.

У розкладі занять для першого класу журналісти побачили предмет «слов’янська мова». Вчителька початкової школи Лариса Абросімова пояснила, що насправді це — російська мова.

Серед підручників журналісти помітили арифметику 1966 року видання, тобто радянських часів.

По понеділках ми показуємо фільми хороші. Останній раз показували фільм «5 секретов настоящего мужчины» проєкту «Общєє дєло» з Росії», — заявила Болгова.

Також дітей змушують співати російських пісень, до прикладу, “Под небом голубым есть город золотой” російського гурту “Акваріум”.

Журналісти звертають увагу на те, що ця школа працює без офіційної ліцензії.

З заявою з цього приводу виступила Іванна Коберник — співзасновниця ГО “Смарт освіта”:

Мені щиро шкода цих дітей, але, на жаль, у цьому віці рішення за них приймають батьки. А те, що стосується діяльності самого цього сімейного клубу, то тут питання більше, з моєї точки зору, до Служби безпеки України. Хтось плекає і розбудовує цей осередок «русского мира» («російського світу», — ред.) в столиці України.

