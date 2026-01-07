В Киеве разоблачили подпольную пророссийскую школу при монастыре УПЦ МП — виедо

В рамках расследования журналистов "Следствия.Инфо" стало известно, что в столице Украины работает подпольная школа "Перспектива", где детей обучают по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат российским песням. Что важно понимать, она полноценно функционирует при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь". Служба безопасности Украины начала расследовать возможную противоправную деятельность на территории монастыря.
Главные тезисы
- Дети в так называемой школе учат арифметику по учебнику 1966 издания, то есть советских времен.
- В СБУ сообщили журналистам, что досудебное расследование уже стартовало.
Подпольная пророссийская школа в Киеве — что о ней известно
Как удалось узнать журналистам, в ней дети учатся пять дней в неделю с 9:00 до 14:00. Более того, есть группа продленного дня.
Интересным фактом является то, что документы школьников формально находятся в лицензированных украинских школах, однако дети там не учатся.
Сюда отдают несовершеннолетних прихожане одного из киевских храмов Украинской православной церкви московского патриархата.
На сегодняшний день в этой пророссийской школе учится более 60 детей — это ученики с первого по девятый класс. Также известно, что работают 16 учителей.
Директором подпольной школы является Анна Болгова. По словам последней, это учебное заведение полноценно функционирует с февраля 2025 года.
Среди учебников журналисты заметили арифметику 1966 издания, то есть советских времен.
Также детей заставляют петь российские песни, к примеру, “Под небом голубым есть город золотой” группы “Аквариум”.
Журналисты обращают внимание на то, что школа работает без официальной лицензии.
С заявлением по этому поводу выступила Иванна Коберник — соучредительница ОО "Смарт освіта":
