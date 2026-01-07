В Киеве разоблачили подпольную пророссийскую школу при монастыре УПЦ МП — виедо

В рамках расследования журналистов "Следствия.Инфо" стало известно, что в столице Украины работает подпольная школа "Перспектива", где детей обучают по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат российским песням. Что важно понимать, она полноценно функционирует при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь". Служба безопасности Украины начала расследовать возможную противоправную деятельность на территории монастыря.

Подпольная пророссийская школа в Киеве — что о ней известно

Как удалось узнать журналистам, в ней дети учатся пять дней в неделю с 9:00 до 14:00. Более того, есть группа продленного дня.

Интересным фактом является то, что документы школьников формально находятся в лицензированных украинских школах, однако дети там не учатся.

Сюда отдают несовершеннолетних прихожане одного из киевских храмов Украинской православной церкви московского патриархата.

На сегодняшний день в этой пророссийской школе учится более 60 детей — это ученики с первого по девятый класс. Также известно, что работают 16 учителей.

Директором подпольной школы является Анна Болгова. По словам последней, это учебное заведение полноценно функционирует с февраля 2025 года.

В расписании занятий для первого класса журналисты увидели предмет "славянский язык". Учительница начальной школы Лариса Абросимова объяснила, что на самом деле это русский язык.

Среди учебников журналисты заметили арифметику 1966 издания, то есть советских времен.

По понедельникам мы показываем фильмы хорошие. Последний раз показывали фильм "5 секретов настоящего мужчины" проекта "Общее дело" из России", — заявила Болгова.

Также детей заставляют петь российские песни, к примеру, “Под небом голубым есть город золотой” группы “Аквариум”.

Журналисты обращают внимание на то, что школа работает без официальной лицензии.

С заявлением по этому поводу выступила Иванна Коберник — соучредительница ОО "Смарт освіта":