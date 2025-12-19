Шпионил за колоннами ВСУ — правоохранители задержали агента РФ на Днепропетровщине

Контрразведка Службы безопасности задержала еще один российский агент на Днепропетровщине. Злоумышленник отслеживал количество и виды военной техники Сил обороны, которая двигалась в направлении передовой.

СБУ задержала российского агента в Днепропетровской области

Чтобы облегчить себе задачу и собирать разведданные скрыто, фигурант пытался найти брошенный гараж вблизи одной из главных автомагистралей на выезде из областного центра. Там он собирался обустроить "наблюдательный пункт".

По данным следствия, заказ РФ выполнял завербованный российскими спецслужбистами начальник смены по охране местного завода. Вниманию рашистов он попал, когда искал «легкие заработки» в Телеграмм-каналах.

После вербовки за обещание «быстрой подработки» от оккупантов, мужчина сначала собирал координаты блокпостов и ключевых мостов, которыми курсирует украинская бронетехника через Днепр.

Для этого агент «путешествовал» по общественному транспорту по городу и его окрестностям, где скрыто фиксировал геолокации объектов, которые враг планировал атаковать с воздуха. Поделиться

Затем он получил указание от куратора из РФ: оборудовать засаду с миникамерой и онлайн-трансляцией вблизи межрегиональной автотрассы.

С помощью видеоустройства рашисты надеялись отслеживать потоки военных колонн и их численность при планировании боевых операций РФ.

Сотрудники СБУ сорвали враждебные планы, заблаговременно разоблачили агента и задержали его по месту жительства.

Во время обысков у него удален смартфон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он координировал свои действия с куратором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.