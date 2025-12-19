Шпигував за колонами ЗСУ — правоохоронці затримали агента РФ на Дніпропетровщині

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще одного російського агента. Зловмисник відстежував кількість та види військової техніки Сил оборони, яка рухалась у напрямку передової.

СБУ затримала російського агента на Дніпропетровщині

Щоб полегшити собі завдання і збирати розвіддані приховано, фігурант намагався знайти покинутий гараж поблизу однієї з головних автомагістралей на виїзді з обласного центру. Там він збирався облаштувати «спостережний пункт».

За даними слідства, замовлення РФ виконував завербований російськими спецслужбістами начальник зміни з охорони місцевого заводу. До уваги рашистів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після вербування за обіцянку «швидкого підробітку» від окупантів, чоловік спочатку збирав координати блокпостів та ключових мостів, якими курсує українська бронетехніка через Дніпро.

Для цього агент «подорожував» громадським транспортом по місту та його околицях, де приховано фіксував геолокації об’єктів, які ворог планував атакувати з повітря. Поширити

Потім він отримав вказівку від куратора з РФ: обладнати «засідку» з мінікамерою та онлайн-трансляцією поблизу міжрегіональної автотраси.

За допомогою відеопристрою рашисти сподівалися відстежувати потоки військових колон та їхню чисельність під час планування бойових операцій РФ.

Співробітники СБУ зірвали ворожі плани, завчасно викрили агента та затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з куратором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.