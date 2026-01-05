Теракт в Киеве. СБУ и Нацполиция задержали агентку РФ за подрыв авто военного

Служба безопасности и Национальная полиция задержали российскую агентку, совершившую теракт 4 января этого года в Киеве. Ее задержание произошло "по горячим следам" в течение нескольких часов после совершения теракта.

По материалам дела, фигурантка подорвала автомобиль украинского воина в Оболонском районе столицы. В результате происшествия военный и его знакомая получили травмы разной степени тяжести, в частности осколочные ранения обеих ног и контузию.

Как установило расследование, подготовкой и совершением теракта занималась завербованная врагом 24-летняя местная безработная. В поле зрения российских спецслужб она попала, когда искала «легкие заработки» в Телеграмм-каналах.

Для подрыва авто женщина получила инструкцию от оккупантов на изготовление самодельного взрывного устройства (СВП).

Деньги на закупку компонентов злоумышленница получила от рашистов на собственную банковскую карту. Часть российских средств для конспирации была перечислена на реквизиты ее отца, которые агент предоставила куратору из РФ. Поделиться

Снарядив взрывчатку, женщина заложила ее под авто украинского военного, прибывшего в отпуск в Киев с передовой.

Для фиксации теракта злоумышленница установила вблизи "локации" скрытую телефонную камеру с павербанком и удаленным доступом для российских спецслужб.

Взрыв произошел, когда военный подошел к автомобилю и открыл багажник.

Правоохранители задержали террористку в одном из торгово-развлекательных центров столицы, где она скрывалась после совершения преступления.

Во время обысков у задержанной была обнаружена сим-карта из «видеоловушки» вблизи места теракта и мобильный телефон, с которого она контактировала с куратором.