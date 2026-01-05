Теракт в Киеве. СБУ и Нацполиция задержали агентку РФ за подрыв авто военного

Служба безопасности и Национальная полиция задержали российскую агентку, совершившую теракт 4 января этого года в Киеве. Ее задержание произошло "по горячим следам" в течение нескольких часов после совершения теракта.
Главные тезисы
- Российская агентка задержана в Киеве за подготовку и совершение теракта, который привел к травмированию военного и его знакомой.
- Подозреваемая была завербована российскими спецслужбами через социальные сети и получила инструкции по изготовлению взрывного устройства.
Правоохранители задержали агентку РФ за совершение теракта в Киеве
По материалам дела, фигурантка подорвала автомобиль украинского воина в Оболонском районе столицы. В результате происшествия военный и его знакомая получили травмы разной степени тяжести, в частности осколочные ранения обеих ног и контузию.
Как установило расследование, подготовкой и совершением теракта занималась завербованная врагом 24-летняя местная безработная. В поле зрения российских спецслужб она попала, когда искала «легкие заработки» в Телеграмм-каналах.
Для подрыва авто женщина получила инструкцию от оккупантов на изготовление самодельного взрывного устройства (СВП).
Снарядив взрывчатку, женщина заложила ее под авто украинского военного, прибывшего в отпуск в Киев с передовой.
Для фиксации теракта злоумышленница установила вблизи "локации" скрытую телефонную камеру с павербанком и удаленным доступом для российских спецслужб.
Взрыв произошел, когда военный подошел к автомобилю и открыл багажник.
Правоохранители задержали террористку в одном из торгово-развлекательных центров столицы, где она скрывалась после совершения преступления.
Во время обысков у задержанной была обнаружена сим-карта из «видеоловушки» вблизи места теракта и мобильный телефон, с которого она контактировала с куратором.
