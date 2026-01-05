Теракт у Києві. СБУ та Нацполіція затримали агентку РФ за підрив авто військового

Служба безпеки та Національна поліція затримали російську агентку, яка вчинила теракт 4 січня цього року в Києві. Її затримання відбулося «по гарячих слідах» протягом декількох годин після вчинення теракту.

Правоохоронці затримали агентку РФ за вчинення теракту в Києві

За матеріалами справи, фігурантка підірвала авто українського воїна в Оболонському районі столиці. Внаслідок події військовий та його знайома отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема осколкові поранення обох ніг та контузію.

Як встановило розслідування, підготовкою та здійсненням теракту займалась завербована ворогом 24-річна місцева безробітна. У поле зору російських спецслужбістів вона потрапила, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Для підриву авто жінка отримала інструкцію від окупантів на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП).

Гроші на закупівлю компонентів зловмисниця отримала від рашистів на власну банківську картку. Частина російських коштів для конспірації була перерахована на реквізити її батька, які агентка надала кураторові з РФ. Поширити

Спорядивши вибухівку, жінка заклала її під авто українського військового, який прибув у відпустку до Києва з передової.

Теракт у Києві

Для фіксації теракту зловмисниця встановила поблизу «локації» приховану телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Вибух відбувся, коли військовий підійшов до авто та відкрив багажник.

Правоохоронці затримали терористку в одному з торгово-розважальних центрів столиці, де вона переховувалася після вчинення злочину.

Під час обшуків у затриманої виявили сім-картку із «відеопастки» поблизу місця теракту та мобільний телефон, з якого вона контактувала з куратором.