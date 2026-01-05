Теракт у Києві. СБУ та Нацполіція затримали агентку РФ за підрив авто військового
Категорія
Україна
Дата публікації

Теракт у Києві. СБУ та Нацполіція затримали агентку РФ за підрив авто військового

СБУ
СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали російську агентку, яка вчинила теракт 4 січня цього року в Києві. Її затримання відбулося «по гарячих слідах» протягом декількох годин після вчинення теракту.

Головні тези:

  • Агентка РФ була затримана за підготовку і вчинення теракту у Києві, який призвів до травмування військового та його знайомої.
  • Злочинка була завербована російськими спецслужбами через соціальні мережі, де отримала інструкції щодо виготовлення вибухового пристрою.

Правоохоронці затримали агентку РФ за вчинення теракту в Києві

За матеріалами справи, фігурантка підірвала авто українського воїна в Оболонському районі столиці. Внаслідок події військовий та його знайома отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема осколкові поранення обох ніг та контузію.

Як встановило розслідування, підготовкою та здійсненням теракту займалась завербована ворогом 24-річна місцева безробітна. У поле зору російських спецслужбістів вона потрапила, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Для підриву авто жінка отримала інструкцію від окупантів на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП).

Гроші на закупівлю компонентів зловмисниця отримала від рашистів на власну банківську картку. Частина російських коштів для конспірації була перерахована на реквізити її батька, які агентка надала кураторові з РФ.

Спорядивши вибухівку, жінка заклала її під авто українського військового, який прибув у відпустку до Києва з передової.

Теракт у Києві

Для фіксації теракту зловмисниця встановила поблизу «локації» приховану телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Вибух відбувся, коли військовий підійшов до авто та відкрив багажник.

Правоохоронці затримали терористку в одному з торгово-розважальних центрів столиці, де вона переховувалася після вчинення злочину.

Під час обшуків у затриманої виявили сім-картку із «відеопастки» поблизу місця теракту та мобільний телефон, з якого вона контактувала з куратором.

Слідчі СБУ планують повідомити агентці про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коригувала російські бомбардування Лимана — СБУ затримала агентку ГРУ
СБУ
СБУ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ дронами уразила 2 об'єкти нафтогазового сектора Росії — джерела
завод
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала у Києві кілера ФСБ РФ — відео
СБУ
СБУ провела ще одну успішну операцію

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?