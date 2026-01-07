Бельгия готова ввести в Украину авиацию и флот, но есть условие

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер официально подтвердил, что его страна предоставит свою авиацию и флот для сохранения мира в Украине, однако это произойдет только после завершения российской войны.

Бельгия внесет весомый вклад в сохранение мира в Украине

О решении своей страны Барт Де Вевер объявил после завершения встречи "Коалиции решительных" в Париже 6 января.

По его словам, этот раунд мирных переговоров был не просто важным, но и фактически решающим.

Вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия примет свою долю международных усилий, направленных на сохранение мира в Украине после окончания военных действий. Барт Де Вевер Премьер-министр Бельгии

На этом фоне политик официально подтвердил, что вклад его страны в гарантии безопасности предполагает введение в Украину воздушных и морских сил.

Более того, Бельгия будет оказывать свою поддержку в сфере подготовки ВСУ.

По убеждению Вевера крайне важно, что все усилия союзников Киева будут подкреплены и усилены благодаря непосредственному привлечению США.

А также мониторинг под руководством США обеспечит эффективное сдерживание и позволит добиться долгосрочной стабильности, — подчеркнул лидер Бельгии. Поделиться