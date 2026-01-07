Гарантии безопасности для Украины — обнародован текст декларации
Гарантии безопасности для Украины — обнародован текст декларации

Елисейский дворец
Елисейский дворец опубликовал текст декларации о гарантиях безопасности мира в Украине. Свои подписи под этим документом уже поставил глава государства Владимир Зеленский, члены Коалиции решительных, а также США.

Главные тезисы

  • Принято решение создать координационную группу США/Украина/Коалиция в оперативном штабе Коалиции в Париже.
  • Подписанты документа взяли на себя обязательства по системе политически и юридически обязывающих гарантий.

Во время нового раунда мирных переговоров, который состоялся 6 января в Париже, все союзники Киева пришли к общему выводу, что способность Украины к самообороне имеет решающее значение не только для нее, но и для евроатлантической безопасности.

Именно поэтому подписанты возьмут на себя обязательства по системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы сразу после прекращения огня.

Что важно понимать, это станет приложением к двусторонним соглашениям о безопасности и соответственно соответствующим правовым и конституционным договоренностям.

Гарантии безопасности для Украины предусматривают:

  • участие в предложенном механизме мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США;

  • поддержку Сил обороны Украины: союзники и дальше будут оказывать критически важную долгосрочную военную помощь и вооружение. Именно ВСУ будут первой линией обороны и сдерживания;

  • многонациональные силы для Украины, сформированные за счет вкладов стран-участниц коалиции — они обеспечат возобновление украинских войск, а также сдерживание;

  • обязательство по поддержке Украины в случае предстоящего вооруженного нападения со стороны России с целью восстановления мира.

  • обязательство углублять долгосрочное оборонное сотрудничество с Украиной.

Гарантии безопасности для Украины – что известно сейчас

