Какие гарантии безопасности для Украины готовят союзники — данные инсайдеров

Как удалось узнать журналистам, "Коалиция решительных" подготовила проект декларации о том, что США должны взять на себя обязательство поддержать европейские силы "коалиции" в случае нового вторжения России в Украину.
Главные тезисы
- Относительно действий союзников в случае повторного нападения России - окончательно решение пока не принято.
- Ключевую роль в этих процессах будут играть именно США.
Гарантии безопасности для Украины — что известно сейчас
В проекте декларации речь идет о том, что после вступления в силу режима прекращения огня в Украине планируется запуск системы гарантий.
Она будет насчитывать 5 компонентов:
участие в механизме мониторинга и верификации прекращения огня под руководством США;
поддержка Вооруженных сил Украины;
многонациональные силы для Украины;
обязательство в случае предстоящего нападения;
обязательство углублять оборонное сотрудничество с Украиной.
Кроме того, предусмотрено создание специальной комиссии для рассмотрения нарушений и определение мер реагирования.
В контексте поддержки Сил обороны Украины речь идет о:
финансировании закупок вооружений;
поддержке оборонного бюджета;
доступе к оборонным составам для быстрого усиления в случае угрозы;
помощи в разработке оборонительных укреплений.
