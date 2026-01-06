Какие гарантии безопасности для Украины готовят союзники — данные инсайдеров

Как удалось узнать журналистам, "Коалиция решительных" подготовила проект декларации о том, что США должны взять на себя обязательство поддержать европейские силы "коалиции" в случае нового вторжения России в Украину.

Гарантии безопасности для Украины — что известно сейчас

В проекте декларации речь идет о том, что после вступления в силу режима прекращения огня в Украине планируется запуск системы гарантий.

Она будет насчитывать 5 компонентов:

участие в механизме мониторинга и верификации прекращения огня под руководством США;

поддержка Вооруженных сил Украины;

многонациональные силы для Украины;

обязательство в случае предстоящего нападения;

обязательство углублять оборонное сотрудничество с Украиной.

Кроме того, предусмотрено создание специальной комиссии для рассмотрения нарушений и определение мер реагирования.

В контексте поддержки Сил обороны Украины речь идет о:

финансировании закупок вооружений;

поддержке оборонного бюджета;

доступе к оборонным составам для быстрого усиления в случае угрозы;

помощи в разработке оборонительных укреплений.