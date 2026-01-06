Какие гарантии безопасности для Украины готовят союзники — данные инсайдеров
Категория
Политика
Дата публикации

Какие гарантии безопасности для Украины готовят союзники — данные инсайдеров

Гарантии безопасности для Украины – что известно сейчас
Read in English
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

Как удалось узнать журналистам, "Коалиция решительных" подготовила проект декларации о том, что США должны взять на себя обязательство поддержать европейские силы "коалиции" в случае нового вторжения России в Украину.

Главные тезисы

  • Относительно действий союзников в случае повторного нападения России - окончательно решение пока не принято.
  • Ключевую роль в этих процессах будут играть именно США.

Гарантии безопасности для Украины — что известно сейчас

В проекте декларации речь идет о том, что после вступления в силу режима прекращения огня в Украине планируется запуск системы гарантий.

Она будет насчитывать 5 компонентов:

  • участие в механизме мониторинга и верификации прекращения огня под руководством США;

  • поддержка Вооруженных сил Украины;

  • многонациональные силы для Украины;

  • обязательство в случае предстоящего нападения;

  • обязательство углублять оборонное сотрудничество с Украиной.

Кроме того, предусмотрено создание специальной комиссии для рассмотрения нарушений и определение мер реагирования.

В контексте поддержки Сил обороны Украины речь идет о:

  • финансировании закупок вооружений;

  • поддержке оборонного бюджета;

  • доступе к оборонным составам для быстрого усиления в случае угрозы;

  • помощи в разработке оборонительных укреплений.

Мы договорились финализировать обязательные обязательства, которые будут определять наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности в случае предстоящего вооруженного нападения со стороны России, — сказано в проекте декларации.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Серьезные проблемы для Украины". Армия РФ использует новую тактику
Что известно о новой тактике армии РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС решил пожертвовать интересами Дании ради Украины
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл первые подробности встречи с Макроном
Владимир Зеленский
Что известно о переговорах Зеленского и Макрона

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?