Зеленский раскрыл первые подробности встречи с Макроном
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский раскрыл первые подробности встречи с Макроном

Владимир Зеленский
Что известно о переговорах Зеленского и Макрона
6 января в Париже украинский лидер Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В центре их внимания были следующие важные дипломатические шаги с целью завершения российской войны.

Главные тезисы

  • Зеленский подтвердил, что вместе с союзниками готовит важные политические шаги.
  • Он выразил признательность Макрону за лидерство в вопросах мира.

Что известно о переговорах Зеленского и Макрона

Сегодня во Франции проходит заседание стран "Коалиции решительных", на которое уже прибыли президент Владимир Зеленский и глава ОПУ Кирилл Буданов.

По словам украинского лидера, во время встречи с Макроном они говорили о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, о защите и поддержке, которая сможет укрепить украинские позиции в дипломатии.

Очень основательно говорили и о дипломатии, наших шагах, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства обратил внимание на то, что сегодняшняя встреча "Коалиции решительных" в Париже — наиболее репрезентативная.

В первую очередь речь идет в том, что его участниками стали лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы.

Готовим важные политические шаги. Дипломатия и реальная помощь должны идти бок о бок. Россия не прекращает удары по нашей стране, и сейчас нам нужно усиливать противовоздушную оборону, чтобы защищать наших людей, наши общины, критическую инфраструктуру.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

