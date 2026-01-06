Зеленский раскрыл первые подробности встречи с Макроном

6 января в Париже украинский лидер Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В центре их внимания были следующие важные дипломатические шаги с целью завершения российской войны.

Что известно о переговорах Зеленского и Макрона

Сегодня во Франции проходит заседание стран "Коалиции решительных", на которое уже прибыли президент Владимир Зеленский и глава ОПУ Кирилл Буданов.

По словам украинского лидера, во время встречи с Макроном они говорили о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, о защите и поддержке, которая сможет укрепить украинские позиции в дипломатии.

Очень основательно говорили и о дипломатии, наших шагах, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Глава государства обратил внимание на то, что сегодняшняя встреча "Коалиции решительных" в Париже — наиболее репрезентативная.

В первую очередь речь идет в том, что его участниками стали лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы.