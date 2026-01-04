"Серьезные проблемы для Украины". Армия РФ использует новую тактику

Аналитик Института по изучению войны (ISW) Жорж Баррос обращает внимание на то, что солдаты РФ начали использовать новую схему захвата городов. По его словам, это можно увидеть на примере Покровска, который до сих пор пытаются оккупировать россияне.
Главные тезисы
- Российские военные отказались от механизированных штурмов.
- В настоящее время они прибегают к инфильтрации малыми штурмовыми группам
Что известно о новой тактике армии РФ
По словам аналитика, именно российская кампания по захвату Покровска указывает на то, что российские войска учатся и приспосабливаются.
Он также объясняет, что официальная Москва действительно гиперболизирует важность захвата Покровска.
Главная цель команды Путина — представить продвижение России на поле боя как неизбежное.
В последнее время российские захватчики отказались от механизированных штурмов и сделали ставку на инфильтрацию малыми штурмовыми группам.
Указанная тактика дает возможность армии РФ продолжать наступление буквально пешком, хотя и с большими потерями.
