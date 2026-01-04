"Серьезные проблемы для Украины". Армия РФ использует новую тактику
"Серьезные проблемы для Украины". Армия РФ использует новую тактику

Источник:  The Washington Post

Аналитик Института по изучению войны (ISW) Жорж Баррос обращает внимание на то, что солдаты РФ начали использовать новую схему захвата городов. По его словам, это можно увидеть на примере Покровска, который до сих пор пытаются оккупировать россияне.

Главные тезисы

  • Российские военные отказались от механизированных штурмов.
  • В настоящее время они прибегают к инфильтрации малыми штурмовыми группам

По словам аналитика, именно российская кампания по захвату Покровска указывает на то, что российские войска учатся и приспосабливаются.

Если это не удастся прекратить, то в скором времени речь будет идти про действительно серьезные проблемы для Украины — в ближайшей и среднесрочной перспективе, — предупреждает Жорж Баррос.

Он также объясняет, что официальная Москва действительно гиперболизирует важность захвата Покровска.

Главная цель команды Путина — представить продвижение России на поле боя как неизбежное.

Это чувство неизбежности разделяют и некоторые члены переговорной команды президента США Дональда Трампа, — отметил аналитик.

В последнее время российские захватчики отказались от механизированных штурмов и сделали ставку на инфильтрацию малыми штурмовыми группам.

Указанная тактика дает возможность армии РФ продолжать наступление буквально пешком, хотя и с большими потерями.

Так, в октябре 2025 года в районе Покровских войск РФ захватили всего около 30 кв км, но потеряли до 25 тыс. военных.

