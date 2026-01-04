Дейнеко назначили советником главы МВД

Что известно о назначении Дейнеко

По словам главы МВД, военного дела Сергей Дайнеко не бросит.

Был искренний разговор с Сергеем Васильевичем. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы. Игорь Клименко Глава МВД Украины

Как отметил Клименко, он ценит не только управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный более чем за 6 лет в должности главы Госпогранслужбы, а также его боевые достижения.

Глава МВД подчеркнул, что в должности советника ждет от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы.