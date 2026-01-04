Дейнеко назначили советником главы МВД
Дейнеко назначили советником главы МВД

Игорь Клименко
4 сеяная глава МВД Игорь Клименко официально подтвердил, что бывший глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко стал советником министра внутренних дел.

Главные тезисы

  • Сергей Дейнеко нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы.
  • Впоследствии его назначат командиром боевого подразделения Госпогранслужбы.

По словам главы МВД, военного дела Сергей Дайнеко не бросит.

Был искренний разговор с Сергеем Васильевичем. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы.

Как отметил Клименко, он ценит не только управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный более чем за 6 лет в должности главы Госпогранслужбы, а также его боевые достижения.

Глава МВД подчеркнул, что в должности советника ждет от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы.

Кроме того, Сергей Дейнеко принял для себя решение продлить военную службу, оставаясь советником. После непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы. Понимаю и поддерживаю это желание. К тому же уверен, что с боевых позиций советы Дейнеко будут иметь более практическую ценность и соответствовать реалиям войны.

