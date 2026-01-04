Дейнеко назначили советником главы МВД

4 сеяная глава МВД Игорь Клименко официально подтвердил, что бывший глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко стал советником министра внутренних дел.
Главные тезисы
- Сергей Дейнеко нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы.
- Впоследствии его назначат командиром боевого подразделения Госпогранслужбы.
Что известно о назначении Дейнеко
По словам главы МВД, военного дела Сергей Дайнеко не бросит.
Как отметил Клименко, он ценит не только управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный более чем за 6 лет в должности главы Госпогранслужбы, а также его боевые достижения.
Глава МВД подчеркнул, что в должности советника ждет от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-