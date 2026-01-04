Дейнека призначили радником глави МВС
Категорія
Україна
Дата публікації

Дейнека призначили радником глави МВС

Ігор Клименко
Сергій Дейнеко
Read in English

4 сіяна глава МВС Ігор Клименко офіційно підтвердив, що колишній очільник Держприкордонної служби Сергій Дейнеко став радником міністра внутрішніх справ.

Головні тези:

  • Сергій Дейнеко потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби.
  • Згодом його призначать командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

Що відомо про призначення Дейнека

За словами глави МВС, військової справи Сергій Дайнеко не полишає.

Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби.

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Глава МВС України

Як зазначив Клименко, він цінує не лише управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, а також його бойові здобутки.

Глава МВС наголосив, що на посаді радника чекає від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону.

Крім того, Сергій Дейнеко прийняв для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби. Розумію та підтримую це бажання. До того ж, впевнений, що з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Кубані підірвали КАМАЗ із військовослужбовцями РФ — відео
ГУР
ГУР провело нову успішну операцію
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Командир РДК пообіцяв українцям подарунки після свого "воскресіння"
Денис WhiteRex звернувся до українців
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Харків — відомо вже про 5 загиблих
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Кількість загиблих у Харкові продовжує зростати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?