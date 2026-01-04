Дейнека призначили радником глави МВС

4 сіяна глава МВС Ігор Клименко офіційно підтвердив, що колишній очільник Держприкордонної служби Сергій Дейнеко став радником міністра внутрішніх справ.
Головні тези:
- Сергій Дейнеко потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби.
- Згодом його призначать командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.
Що відомо про призначення Дейнека
За словами глави МВС, військової справи Сергій Дайнеко не полишає.
Як зазначив Клименко, він цінує не лише управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, а також його бойові здобутки.
Глава МВС наголосив, що на посаді радника чекає від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону.
