Атака Росії на Харків — відомо вже про 5 загиблих

4 січня у Харкові кількість жертв масованої російської атаки, яка відбулася 2 січня, зросла до пʼяти. Місцева влада офіційно підтвердила, що серед завалів виявили ще один фрагмент тіла.
Головні тези:
- У Харкові досі триває пошуково-рятувальна операція.
- Загалом до ліквідації наслідків залучено понад 300 осіб.
Кількість загиблих у Харкові продовжує зростати
Він також звернув увагу на те, що до ліквідації наслідків ворожої атаки по місту залучені понад 300 людей.
Насамперед йдеться про підрозділів ДСНС, правоохоронців, кінологічні служби та комунальних працівників. В усіх важливих процесах залучені понад 80 одиниць техніки.
Олег Синєгубов не приховує, що руйнування дійсно значні.
За словами Синєгубова, протягом минулої ночі також активно працювали волонтери.
Він зверну увагу на те, що на усунення всіх наслідків, цілком можливо, доведеться витратити ще близько двох діб.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-