Атака Росії на Харків — відомо вже про 5 загиблих

4 січня у Харкові кількість жертв масованої російської атаки, яка відбулася 2 січня, зросла до пʼяти. Місцева влада офіційно підтвердила, що серед завалів виявили ще один фрагмент тіла.

Кількість загиблих у Харкові продовжує зростати

Виявлено фрагменти тіла ще одного загиблого в Харкові. Триває пошуково-рятувальна операція на місці ворожих ударів. Олег Синєгубов Начальник Харківської ОДА

Він також звернув увагу на те, що до ліквідації наслідків ворожої атаки по місту залучені понад 300 людей.

Насамперед йдеться про підрозділів ДСНС, правоохоронців, кінологічні служби та комунальних працівників. В усіх важливих процесах залучені понад 80 одиниць техніки.

Олег Синєгубов не приховує, що руйнування дійсно значні.

У прилеглих пошкоджених будинках, які підлягають подальшій експлуатації, вже відновили електро-, тепло- та водопостачання. Пошкоджено понад 30 житлових будинків і лікарню. Найбільші руйнування — у шести будівлях, розташованих найближче до епіцентру вибуху. Там буде проведено експертні обстеження щодо можливості подальшої експлуатації. Поширити

За словами Синєгубова, протягом минулої ночі також активно працювали волонтери.