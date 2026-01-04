Атака Росії на Харків — відомо вже про 5 загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Харків — відомо вже про 5 загиблих

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Кількість загиблих у Харкові продовжує зростати
Read in English

4 січня у Харкові кількість жертв масованої російської атаки, яка відбулася 2 січня, зросла до пʼяти. Місцева влада офіційно підтвердила, що серед завалів виявили ще один фрагмент тіла.

Головні тези:

  • У Харкові досі триває пошуково-рятувальна операція.
  • Загалом до ліквідації наслідків залучено понад 300 осіб.

Кількість загиблих у Харкові продовжує зростати

Виявлено фрагменти тіла ще одного загиблого в Харкові. Триває пошуково-рятувальна операція на місці ворожих ударів.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОДА

Він також звернув увагу на те, що до ліквідації наслідків ворожої атаки по місту залучені понад 300 людей.

Насамперед йдеться про підрозділів ДСНС, правоохоронців, кінологічні служби та комунальних працівників. В усіх важливих процесах залучені понад 80 одиниць техніки.

Олег Синєгубов не приховує, що руйнування дійсно значні.

У прилеглих пошкоджених будинках, які підлягають подальшій експлуатації, вже відновили електро-, тепло- та водопостачання. Пошкоджено понад 30 житлових будинків і лікарню. Найбільші руйнування — у шести будівлях, розташованих найближче до епіцентру вибуху. Там буде проведено експертні обстеження щодо можливості подальшої експлуатації.

За словами Синєгубова, протягом минулої ночі також активно працювали волонтери.

Він зверну увагу на те, що на усунення всіх наслідків, цілком можливо, доведеться витратити ще близько двох діб.

