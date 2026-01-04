Командир РДК пообіцяв українцям подарунки після свого "воскресіння"

Командир підрозділу “Російський Добровольчий Корпус” Денис WhiteRex Капустін звернувся до всіх українців та союзників, які оплакували його “смерть”. Він відверто зізнався, що був приємно зворушений кількістю людей, яким була небайдужа його доля.
Головні тези:
- Командир РДК пояснив, що інформація про його “смерть” була частиною спеціальної операції ГУР.
- Він також обіцяв українцям неочікувані новорічні подарунки.
Денис WhiteRex звернувся до українців
Окрім того, він попросив вибачення за те, що новина про його “смерть” зіпсувала новорічні свята багатьом людям.
На цьому тлі WhiteRex вирішив пояснити, що це була не його забаганка, а спеціальною операцією Головного Управління Розвідки Міністерства Оборони України, де і служить Денис Капустін.
Щоб більше дізнатися про позицію, ідеологію та шлях опору Дениса "WhiteRex" Капустіна та його воїнів — дивіться документальну стрічку Online.UA про Російський добровольчий корпус:
