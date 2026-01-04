Командир РДК пообіцяв українцям подарунки після свого "воскресіння"

Командир підрозділу “Російський Добровольчий Корпус” Денис WhiteRex Капустін звернувся до всіх українців та союзників, які оплакували його “смерть”. Він відверто зізнався, що був приємно зворушений кількістю людей, яким була небайдужа його доля.

Денис WhiteRex звернувся до українців

Нарешті у мене з'явилася можливість сказати всім вам, що мені було дуже приємно і сумно одночасно читати ваші послання мені “загиблому”. Я не очікував, що таку кількість людей є важливим і потрібне те, що я роблю. Я ніколи не хотів стати популярним і не гнався за славою, точно не більше, ніж будь-який честолюбний чоловік на цій планеті. Денис WhiteRex Капустін Командир РДК

Окрім того, він попросив вибачення за те, що новина про його “смерть” зіпсувала новорічні свята багатьом людям.

На цьому тлі WhiteRex вирішив пояснити, що це була не його забаганка, а спеціальною операцією Головного Управління Розвідки Міністерства Оборони України, де і служить Денис Капустін.

Вам не повинно бути соромно чи ніяково за ваші слова чи акції пам'яті… Я всім вам дуже вдячний і зворушений вашим ставленням. Я з вами назавжди, Друзі мої, так що дякую вам за підтримку мене особисто і Російського Добровольчого Корпусу, і давайте разом розвалимо цей 2026 рік — рік буде явно дуже цікавий. Ряд запізнілих новорічних подарунків від мене особисто всі ви скоро теж отримаєте! — пообіцяв командир РДК. Поширити

