Командир РДК пообіцяв українцям подарунки після свого "воскресіння"
Категорія
Україна
Дата публікації

Командир РДК пообіцяв українцям подарунки після свого "воскресіння"

Денис WhiteRex звернувся до українців
Read in English
Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

Командир підрозділу “Російський Добровольчий Корпус” Денис WhiteRex Капустін звернувся до всіх українців та союзників, які оплакували його “смерть”. Він відверто зізнався, що був приємно зворушений кількістю людей, яким була небайдужа його доля.

Головні тези:

  • Командир РДК пояснив, що інформація про його “смерть” була частиною спеціальної операції ГУР.
  • Він також обіцяв українцям неочікувані новорічні подарунки.

Денис WhiteRex звернувся до українців

Нарешті у мене з'явилася можливість сказати всім вам, що мені було дуже приємно і сумно одночасно читати ваші послання мені “загиблому”. Я не очікував, що таку кількість людей є важливим і потрібне те, що я роблю. Я ніколи не хотів стати популярним і не гнався за славою, точно не більше, ніж будь-який честолюбний чоловік на цій планеті.

Денис WhiteRex Капустін

Денис WhiteRex Капустін

Командир РДК

Окрім того, він попросив вибачення за те, що новина про його “смерть” зіпсувала новорічні свята багатьом людям.

На цьому тлі WhiteRex вирішив пояснити, що це була не його забаганка, а спеціальною операцією Головного Управління Розвідки Міністерства Оборони України, де і служить Денис Капустін.

Вам не повинно бути соромно чи ніяково за ваші слова чи акції пам'яті… Я всім вам дуже вдячний і зворушений вашим ставленням. Я з вами назавжди, Друзі мої, так що дякую вам за підтримку мене особисто і Російського Добровольчого Корпусу, і давайте разом розвалимо цей 2026 рік — рік буде явно дуже цікавий. Ряд запізнілих новорічних подарунків від мене особисто всі ви скоро теж отримаєте! — пообіцяв командир РДК.

Щоб більше дізнатися про позицію, ідеологію та шлях опору Дениса "WhiteRex" Капустіна та його воїнів — дивіться документальну стрічку Online.UA про Російський добровольчий корпус:

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Документальний фільм Online.UA про РДК "Блідій молі — кінець" покажуть в етері Національного телемарафону
Нікітін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
РДК закликає російську опозицію та громадськість до усунення режиму Путіна
РДК закликає росіян знищити режим Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало процес "ліквідації" командира РДК Дениса Капустіна — відео
ГУР
Капустін та Фортуна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?