Командир подразделения "Русский Добровольческий Корпус" Денис WhiteRex Капустин обратился ко всем украинцам и союзникам, которые оплакивали его "смерть". Он откровенно признался, что был приятно тронут количеством людей, которым была небезразлична его судьба.
Главные тезисы
- Командир РДК напомнил, что информация о его "смерти" была частью специальной операции ГУР.
- Он также пообещал украинцам неожиданные новогодние подарки.
Денис WhiteRex обратился к украинцам
Кроме того, он извинился за то, что новость о его "смерти" испортила новогодние праздники многим людям.
На этом фоне WhiteRex решил объяснить, что это была не его прихоть, а специальная операция Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины, где и служит Денис Капустин.
Чтобы больше узнать о позиции, идеологии и пути сопротивления Дениса WhiteRex Капустина и его воинов — смотрите документальный фильм Online.UA о Русском добровольческом корпусе:
