Командир РДК пообещал украинцам подарки после своего "воскресения"
Категория
Украина
Дата публикации

Командир РДК пообещал украинцам подарки после своего "воскресения"

Денис WhiteRex обратился к украинцам
Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Командир подразделения "Русский Добровольческий Корпус" Денис WhiteRex Капустин обратился ко всем украинцам и союзникам, которые оплакивали его "смерть". Он откровенно признался, что был приятно тронут количеством людей, которым была небезразлична его судьба.

Главные тезисы

  • Командир РДК напомнил, что информация о его "смерти" была частью специальной операции ГУР.
  • Он также пообещал украинцам неожиданные новогодние подарки.

Денис WhiteRex обратился к украинцам

Наконец-то у меня появилась возможность сказать всем вам, что мне было очень приятно и грустно одновременно читать ваши послания мне "погибшему". Я не ожидал, что такому количеству людей важно и нужно то, что я делаю. Я никогда не хотел стать популярным и не гнался за славой, точно не больше, чем любой честолюбивый мужчина на этой планете.

Денис WhiteRex Капустин

Денис WhiteRex Капустин

Командир РДК

Кроме того, он извинился за то, что новость о его "смерти" испортила новогодние праздники многим людям.

На этом фоне WhiteRex решил объяснить, что это была не его прихоть, а специальная операция Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины, где и служит Денис Капустин.

Вам не должно быть стыдно или неловко за ваши слова или акции памяти… Я всем вам очень благодарен и тронут вашим отношением. Я с вами навсегда, Друзья мои, так что благодарю вас за поддержку меня лично и Русского Добровольческого Корпуса, и давайте вместе развалим этот 2026 год — год будет явно очень интересным. Ряд запоздалых новогодних подарков от меня лично все вы скоро тоже получите! — пообещал командир РДК.

Чтобы больше узнать о позиции, идеологии и пути сопротивления Дениса WhiteRex Капустина и его воинов — смотрите документальный фильм Online.UA о Русском добровольческом корпусе:

Капустин и Фортуна

