Атака России на Харьков — известно уже о 5 погибших

4 января в Харькове количество жертв массированной российской атаки, которая произошла 2 января, возросло до пяти. Местные власти официально подтвердили, что среди завалов обнаружили еще один фрагмент тела.

Число погибших в Харькове продолжает расти

Обнаружены фрагменты тела еще одного погибшего в Харькове. Продолжается поисково спасательная операция на месте вражеских ударов. Олег Синегубов Начальник Харьковской ОГА

Он также обратил внимание на то, что к ликвидации последствий вражеской атаки по городу привлечены более 300 человек.

В первую очередь речь идет о подразделениях ГСЧС, правоохранителях, кинологических службах и коммунальных работниках. Во все важные процессы вовлечены более 80 единиц техники.

Олег Синегубов не скрывает, что разрушения действительно значительные.

В близлежащих поврежденных домах, подлежащих дальнейшей эксплуатации, уже восстановили электро-, тепло- и водоснабжение. Повреждены более 30 жилых домов и больница. Наибольшие разрушения — в шести зданиях, расположенных ближе всего к эпицентру взрыва. Там будут проведены экспертные обследования по возможности дальнейшей эксплуатации. Поделиться

По словам Синегубова, в минувшую ночь также активно работали волонтеры.