Атака России на Харьков — известно уже о 5 погибших

4 января в Харькове количество жертв массированной российской атаки, которая произошла 2 января, возросло до пяти. Местные власти официально подтвердили, что среди завалов обнаружили еще один фрагмент тела.
Главные тезисы
- В Харькове продолжается поисково-спасательная операция.
- В общей сложности к ликвидации последствий привлечено более 300 человек.
Число погибших в Харькове продолжает расти
Он также обратил внимание на то, что к ликвидации последствий вражеской атаки по городу привлечены более 300 человек.
В первую очередь речь идет о подразделениях ГСЧС, правоохранителях, кинологических службах и коммунальных работниках. Во все важные процессы вовлечены более 80 единиц техники.
Олег Синегубов не скрывает, что разрушения действительно значительные.
По словам Синегубова, в минувшую ночь также активно работали волонтеры.
Он обратил внимание на то, что на устранение всех последствий, вполне возможно, придется потратить еще около двух суток.
