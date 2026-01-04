Атака России на Харьков — известно уже о 5 погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Харьков — известно уже о 5 погибших

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Число погибших в Харькове продолжает расти
4 января в Харькове количество жертв массированной российской атаки, которая произошла 2 января, возросло до пяти. Местные власти официально подтвердили, что среди завалов обнаружили еще один фрагмент тела.

Главные тезисы

  • В Харькове продолжается поисково-спасательная операция.
  • В общей сложности к ликвидации последствий привлечено более 300 человек.

Число погибших в Харькове продолжает расти

Обнаружены фрагменты тела еще одного погибшего в Харькове. Продолжается поисково спасательная операция на месте вражеских ударов.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОГА

Он также обратил внимание на то, что к ликвидации последствий вражеской атаки по городу привлечены более 300 человек.

В первую очередь речь идет о подразделениях ГСЧС, правоохранителях, кинологических службах и коммунальных работниках. Во все важные процессы вовлечены более 80 единиц техники.

Олег Синегубов не скрывает, что разрушения действительно значительные.

В близлежащих поврежденных домах, подлежащих дальнейшей эксплуатации, уже восстановили электро-, тепло- и водоснабжение. Повреждены более 30 жилых домов и больница. Наибольшие разрушения — в шести зданиях, расположенных ближе всего к эпицентру взрыва. Там будут проведены экспертные обследования по возможности дальнейшей эксплуатации.

По словам Синегубова, в минувшую ночь также активно работали волонтеры.

Он обратил внимание на то, что на устранение всех последствий, вполне возможно, придется потратить еще около двух суток.

