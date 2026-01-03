Эксперт назвал худший сценарий мирного плана для Путина
Эксперт назвал худший сценарий мирного плана для Путина

Трамп может переиграть Путина
Источник:  The Telegraph

Обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон прогнозирует, что именно 2026 год может стать одним из самых плохих для российского диктатора Владимира Путина, ведь существует высокая вероятность того, что США смогут завершить войну против Украины на очень невыгодных для Кремля условиях.

  • Гарантии безопасности США и НАТО для Украины на 15 лет могут оказаться надежной защитой от новой агрессии РФ.
  • Присутствие западных войск в Украине является самым плохим сценарием для Путина.

Трамп может переиграть Путина

Недавно президент США заявил о том, что мирное соглашение по Украине готово на 95 процентов, что стало причиной для паники в Кремле.

Российский диктатор осознает, что его единственный козырь — это рассорить Трампа и Зеленского.

Однако сейчас глава Белого дома заметно менее восприимчив к манипуляциям Москвы, чем несколько недель назад.

Как считает Хэмиш де Бреттон-Гордон, это действительно ведет Украину к миру, который, хоть и не идеален для Киева, но гораздо хуже для Москвы.

По мнению эксперта, очень важно, что гарантии безопасности США и НАТО, рассчитанные на 15 лет, фактически представляют собой защиту НАТО.

Также жутким для Кремля является открытое обсуждение Трампом присутствия западных войск на территории Украины:

Это самый плохой сценарий для Путина. Никакие манипуляции, даже на пике кремлевской пропагандистской машины, не смогли бы замаскировать такой результат во что-нибудь другое, кроме поражения, — отмечает эксперт.

