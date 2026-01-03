Експерт назвав найгірший сценарій мирного плану для Путіна
Експерт назвав найгірший сценарій мирного плану для Путіна

Трамп може переграти Путіна
Джерело:  The Telegraph

Оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон прогнозує, що саме 2026 рік може стати одним з найгірших для російського диктатора Володимира Путіна, адже існує висока імовірність того, що США зможуть завершити війну проти України на дуже невигідних для Кремля умовах.      

Головні тези:

  • Гарантії безпеки США і НАТО для України на 15 років можуть стати надійним захистом від нової агресії РФ.
  • Присутність західних військ в Україні є найгіршим сценарієм для Путіна.

Трамп може переграти Путіна

Нещодавно президент США заявив про те, що мирна угода щодо України готова на 95 відсотків — це стало причиною для паніки у Кремлі.

Російський диктатор усвідомлює, що його єдиний козир, що залишився, — це вбити клин між Трампом і Зеленським.

Проте зараз очільник Білого дому помітно менш сприйнятливий до маніпуляцій Москви, ніж кілька тижнів тому.

Як вважає Хеміш де Бреттон-Гордон, це справді веде Україну до миру, який, хоч і не ідеальний для Києва, проте набагато гірший для Москви.

На переконання експерта, дуже важливо, що гарантії безпеки США і НАТО, розраховані на 15 років, фактично являють собою захист НАТО.

Також моторошним для Кремля є відкрите обговорення Трампом присутності західних військ на території України:

Це найгірший сценарій для Путіна. Жодні маніпуляції, навіть на піку кремлівської пропагандистської машини, не змогли б замаскувати такий результат під що-небудь інше, крім поразки, — наголошує експерт.

