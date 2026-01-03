Експерт назвав найгірший сценарій мирного плану для Путіна

Оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон прогнозує, що саме 2026 рік може стати одним з найгірших для російського диктатора Володимира Путіна, адже існує висока імовірність того, що США зможуть завершити війну проти України на дуже невигідних для Кремля умовах.

Трамп може переграти Путіна

Нещодавно президент США заявив про те, що мирна угода щодо України готова на 95 відсотків — це стало причиною для паніки у Кремлі.

Російський диктатор усвідомлює, що його єдиний козир, що залишився, — це вбити клин між Трампом і Зеленським.

Проте зараз очільник Білого дому помітно менш сприйнятливий до маніпуляцій Москви, ніж кілька тижнів тому.

Як вважає Хеміш де Бреттон-Гордон, це справді веде Україну до миру, який, хоч і не ідеальний для Києва, проте набагато гірший для Москви.

На переконання експерта, дуже важливо, що гарантії безпеки США і НАТО, розраховані на 15 років, фактично являють собою захист НАТО.

Також моторошним для Кремля є відкрите обговорення Трампом присутності західних військ на території України: