Експерт назвав найгірший сценарій мирного плану для Путіна

Оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон прогнозує, що саме 2026 рік може стати одним з найгірших для російського диктатора Володимира Путіна, адже існує висока імовірність того, що США зможуть завершити війну проти України на дуже невигідних для Кремля умовах.
Головні тези:
- Гарантії безпеки США і НАТО для України на 15 років можуть стати надійним захистом від нової агресії РФ.
- Присутність західних військ в Україні є найгіршим сценарієм для Путіна.
Трамп може переграти Путіна
Нещодавно президент США заявив про те, що мирна угода щодо України готова на 95 відсотків — це стало причиною для паніки у Кремлі.
Російський диктатор усвідомлює, що його єдиний козир, що залишився, — це вбити клин між Трампом і Зеленським.
Проте зараз очільник Білого дому помітно менш сприйнятливий до маніпуляцій Москви, ніж кілька тижнів тому.
Як вважає Хеміш де Бреттон-Гордон, це справді веде Україну до миру, який, хоч і не ідеальний для Києва, проте набагато гірший для Москви.
На переконання експерта, дуже важливо, що гарантії безпеки США і НАТО, розраховані на 15 років, фактично являють собою захист НАТО.
Також моторошним для Кремля є відкрите обговорення Трампом присутності західних військ на території України:
