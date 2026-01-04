На Кубани подорвали КАМАЗ с военнослужащими РФ — видео

Главное управление разведки Украины сообщает, что на российской Кубане удалось успешно подорвать КамАЗ, в котором находились военнослужащие 47-й ракетной бригады РФ. Враг понес серьезные потери.
ГУР провело новую успешную операцию
Как сообщает военная разведка Украины, она была реализована утром 26 декабря 2025 около 07:40.
Что важно понимать, это произошло в городе Кореновске Краснодарского края страны-агрессорки.
Там прогремел мощный взрыв на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии южного военного округа ВС РФ.
Команда ГУР обращает внимание, что солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины, а также серьезным военным преступлениям против мирного населения.
