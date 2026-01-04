На Кубани подорвали КАМАЗ с военнослужащими РФ — видео

Главное управление разведки Украины сообщает, что на российской Кубане удалось успешно подорвать КамАЗ, в котором находились военнослужащие 47-й ракетной бригады РФ. Враг понес серьезные потери.

ГУР провело новую успешную операцию

Как сообщает военная разведка Украины, она была реализована утром 26 декабря 2025 около 07:40.

Что важно понимать, это произошло в городе Кореновске Краснодарского края страны-агрессорки.

Там прогремел мощный взрыв на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии южного военного округа ВС РФ.

В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КАМАЗ, который перевозил личный состав подразделения. Российские военнослужащие понесли потери, — сказано в заявлении украинских разведчиков.

Команда ГУР обращает внимание, что солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины, а также серьезным военным преступлениям против мирного населения.