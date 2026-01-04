На Кубани подорвали КАМАЗ с военнослужащими РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

На Кубани подорвали КАМАЗ с военнослужащими РФ — видео

ГУР
ГУР провело новую успешную операцию
Read in English
Читати українською

Главное управление разведки Украины сообщает, что на российской Кубане удалось успешно подорвать КамАЗ, в котором находились военнослужащие 47-й ракетной бригады РФ. Враг понес серьезные потери.

Главные тезисы

  • Солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ причастны к ракетным ударам по территории Украины.
  • Разведчики ГУР опубликовали видеоподтверждение своим словам.

ГУР провело новую успешную операцию

Как сообщает военная разведка Украины, она была реализована утром 26 декабря 2025 около 07:40.

Что важно понимать, это произошло в городе Кореновске Краснодарского края страны-агрессорки.

Там прогремел мощный взрыв на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии южного военного округа ВС РФ.

В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КАМАЗ, который перевозил личный состав подразделения. Российские военнослужащие понесли потери, — сказано в заявлении украинских разведчиков.

Команда ГУР обращает внимание, что солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины, а также серьезным военным преступлениям против мирного населения.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине! — подчеркивает военная разведка.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало процесс "ликвидации" командира РДК Дениса Капустина — видео
ГУР
Капустин и Фортуна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало эксклюзивные кадры уничтожения военных целей РФ в 2025 году
ГУР
"Призраки"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР провело уникальную операцию в открытом море
ГУР
Новая уникальная операция ГУР – как это было

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?