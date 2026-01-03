ГУР провело уникальную операцию в открытом море

Пациент все время был под контролем и экипажа, и боевых медиков передового отряда. Они проделали колоссальную работу еще до того, как его доставили к нам. Пациенту наложили турникет, остановили кровотечение. В тех условиях это уже было нелегкой задачей, — рассказывает специалист медицинской команды по позывному "Точини".