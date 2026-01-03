ГУР провело уникальную операцию в открытом море

Медики украинской военной разведки смогли спешно реализовать уникальную спасательную операцию прямо на воде — в условиях открытого моря, под угрозой российских атак и при отсутствии полноценного медицинского оборудования. Речь идет о спасении раненого бойца.
- Пациент все время был под контролем и экипажа, и боевых медиков передового отряда.
Новая уникальная операция ГУР — как это было
По словам разведчиков, раненого воина доставили на плавучую платформу в критическом состоянии.
У него была серьезная кровопотеря, травматическая ампутация и серьезное переохлаждение. Речь шла об очень тяжелом состоянии.
Команда ГУР должна была принимать молниеносные решения, чтобы спасти его жизнь.
Когда завершился этап стабилизации состояния — медики сразу начали оперативное вмешательство.
В общей сложности операция длилась около 45 минут.
"Точини" обращает внимание на то, что подобные операции в подобных экстремальных условиях для медиков ГУР — не исключение, а часть повседневной работы.
Транспортировка раненого воина к берегу происходила на катерах.
