ГУР провело уникальную операцию в открытом море
Украина
ГУР
Медики украинской военной разведки смогли спешно реализовать уникальную спасательную операцию прямо на воде — в условиях открытого моря, под угрозой российских атак и при отсутствии полноценного медицинского оборудования. Речь идет о спасении раненого бойца.

  • Пациент все время был под контролем и экипажа, и боевых медиков передового отряда.
  • В общей сложности операция длилась около 45 минут.

По словам разведчиков, раненого воина доставили на плавучую платформу в критическом состоянии.

У него была серьезная кровопотеря, травматическая ампутация и серьезное переохлаждение. Речь шла об очень тяжелом состоянии.

Команда ГУР должна была принимать молниеносные решения, чтобы спасти его жизнь.

Пациент все время был под контролем и экипажа, и боевых медиков передового отряда. Они проделали колоссальную работу еще до того, как его доставили к нам. Пациенту наложили турникет, остановили кровотечение. В тех условиях это уже было нелегкой задачей, — рассказывает специалист медицинской команды по позывному "Точини".

Когда завершился этап стабилизации состояния — медики сразу начали оперативное вмешательство.

В общей сложности операция длилась около 45 минут.

"Точини" обращает внимание на то, что подобные операции в подобных экстремальных условиях для медиков ГУР — не исключение, а часть повседневной работы.

Это может быть лодка, машина, вертолет или любое помещение. Мы готовимся работать в любых условиях. Все члены команды взаимозаменяемы и готовы действовать даже там, где шансов почти нет, — добавил специалист.

Транспортировка раненого воина к берегу происходила на катерах.

