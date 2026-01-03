ГУР провело унікальну операцію у відкритому морі
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР провело унікальну операцію у відкритому морі

ГУР
Нова унікальна операція ГУР - як це було
Read in English

Медики української воєнної розвідки змогли спішно реалізувати унікальну рятувальну операцію просто на воді — в умовах відкритого моря, під загрозою російських атак та за відсутності повноцінного медичного обладнання. Йдеться про порятунок пораненого бійця.

Головні тези:

  • Пацієнт увесь час був під контролем — і екіпажу, і бойових медиків передового загону.
  • Загалом операція тривала близько 45 хвилин.

Нова унікальна операція ГУР — як це було

За словами розвідників, пораненого воїна доставили на плавучу платформу у критичному стані.

У нього була серйозна крововтрата, травматична ампутація та серйозне переохолодження. Йшлося про дійсно дуже важкий стан.

Команда ГУР повинна була приймати блискавичні рішення, щоб врятувати його життя.

Пацієнт увесь час був під контролем — і екіпажу, і бойових медиків передового загону. Вони зробили колосальну роботу ще до того, як його доставили до нас. Пацієнту наклали турнікет, зупинили кровотечу. В тих умовах це вже було нелегким завданням, — розповідає спеціаліст медичної команди на позивний “Точіні”.

Коли завершився етап стабілізації стану — медики одразу розпочали оперативне втручання.

Загалом операція тривала близько 45 хвилин.

“Точіні” звертає увагу на те, що подібні операції в подібних екстремальних умовах для медиків ГУР — не виняток, а частина повсякденної роботи.

Це може бути човен, машина, гелікоптер чи будь-яке приміщення. Ми готуємось працювати в будь-яких умовах. Усі члени команди взаємозамінні й готові діяти навіть там, де шансів майже немає, — додав фахівець.

Транспортування пораненого воїна до берега відбувалося на катерах.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало процес "ліквідації" командира РДК Дениса Капустіна — відео
ГУР
Капустін та Фортуна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало ексклюзивні кадри знищення військових цілей РФ у 2025 році — відео
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський призначив нового очільника ГУР — що відомо про Олега Іващенка
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?