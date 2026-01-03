ГУР провело унікальну операцію у відкритому морі

Пацієнт увесь час був під контролем — і екіпажу, і бойових медиків передового загону. Вони зробили колосальну роботу ще до того, як його доставили до нас. Пацієнту наклали турнікет, зупинили кровотечу. В тих умовах це вже було нелегким завданням, — розповідає спеціаліст медичної команди на позивний “Точіні”.