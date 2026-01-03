ГУР провело унікальну операцію у відкритому морі

Медики української воєнної розвідки змогли спішно реалізувати унікальну рятувальну операцію просто на воді — в умовах відкритого моря, під загрозою російських атак та за відсутності повноцінного медичного обладнання. Йдеться про порятунок пораненого бійця.
Головні тези:
- Пацієнт увесь час був під контролем — і екіпажу, і бойових медиків передового загону.
- Загалом операція тривала близько 45 хвилин.
Нова унікальна операція ГУР — як це було
За словами розвідників, пораненого воїна доставили на плавучу платформу у критичному стані.
У нього була серйозна крововтрата, травматична ампутація та серйозне переохолодження. Йшлося про дійсно дуже важкий стан.
Команда ГУР повинна була приймати блискавичні рішення, щоб врятувати його життя.
Коли завершився етап стабілізації стану — медики одразу розпочали оперативне втручання.
Загалом операція тривала близько 45 хвилин.
“Точіні” звертає увагу на те, що подібні операції в подібних екстремальних умовах для медиків ГУР — не виняток, а частина повсякденної роботи.
Транспортування пораненого воїна до берега відбувалося на катерах.
