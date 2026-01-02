Зеленський призначив нового очільника ГУР — що відомо про Олега Іващенка
Зеленський призначив нового очільника ГУР — що відомо про Олега Іващенка

Президент України Володимир Зеленський увечері 2 січня повідомив, що новим главою Головного управління розвідки став Олег Іващенко.

Головні тези:

  • Олег Іващенко призначений новим главою Головного управління розвідки за указом президента України.
  • Генерал-лейтенант має великий досвід у розвідувальній справі, обіймав важливі посади в ЗСУ та інших структурах.
  • Його нагороджено орденом Богдана Хмельницького та він є членом Ради національної безпеки і оборони.

Генерал-лейтенант Олег Іващенко став начальником ГУР

Про це йдеться у заяві Зеленського.

Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України.

Генерал-лейтенант Олег Іващенко

Іващенко має військове звання генерал-лейтенанта. Впродовж 2017-2019 років він обіймав посаду першого заступника начальника ГУР, заступника начальника Генштабу ЗСУ з розвідки. Від 2021 року одночасно виконував обов’язки помічника головнокомандувача ЗСУ.

У березні 2022 року новий глава ГУР за участь у бойових діях був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Крім того, він має орден Данила Галицького.

26 березня 2024 року український президент своїм указом призначив Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки України. Він також є членом Ставки верховного головнокомандувача та членом Ради національної безпеки і оборони.

