Зеленский назначил нового главу ГУР — что известно об Олеге Иващенко
Зеленский назначил нового главу ГУР — что известно об Олеге Иващенко

Владимир Зеленский
Иващенко
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 января сообщил, что новым главой Главного управления разведки стал Олег Иващенко.

Главные тезисы

  • Олег Иващенко назначен новым главой Главного управления разведки Украины Владимиром Зеленским.
  • Иващенко имеет впечатляющий опыт в разведывательной деятельности и занимал высокие должности в ВСУ.
  • Генерал-лейтенант удостоен орденов Богдана Хмельницкого и Даниила Галицкого, он также является членом Совета национальной безопасности и обороны.

Генерал-лейтенант Олег Иващенко стал начальником ГУР

Об этом говорится в заявлении Зеленского.

Сегодня Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Генерал-лейтенант Олег Иващенко

Иващенко имеет воинское звание генерал-лейтенанта. В течение 2017-2019 годов он занимал должность первого заместителя начальника ГУР, заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке. С 2021 года одновременно исполнял обязанности помощника главнокомандующего ВСУ.

В марте 2022 года новый глава ГУР за участие в боевых действиях был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Кроме того, у него есть орден Даниила Галицкого.

26 марта 2024 года украинский президент своим указом назначил Иващенко главой Службы внешней разведки Украины. Он также является членом Ставки верховного главнокомандующего и членом Совета национальной безопасности и обороны.

