Зеленский назначил нового главу ГУР — что известно об Олеге Иващенко

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 января сообщил, что новым главой Главного управления разведки стал Олег Иващенко.
Главные тезисы
- Олег Иващенко назначен новым главой Главного управления разведки Украины Владимиром Зеленским.
- Иващенко имеет впечатляющий опыт в разведывательной деятельности и занимал высокие должности в ВСУ.
- Генерал-лейтенант удостоен орденов Богдана Хмельницкого и Даниила Галицкого, он также является членом Совета национальной безопасности и обороны.
Генерал-лейтенант Олег Иващенко стал начальником ГУР
Об этом говорится в заявлении Зеленского.
Иващенко имеет воинское звание генерал-лейтенанта. В течение 2017-2019 годов он занимал должность первого заместителя начальника ГУР, заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке. С 2021 года одновременно исполнял обязанности помощника главнокомандующего ВСУ.
В марте 2022 года новый глава ГУР за участие в боевых действиях был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Кроме того, у него есть орден Даниила Галицкого.
26 марта 2024 года украинский президент своим указом назначил Иващенко главой Службы внешней разведки Украины. Он также является членом Ставки верховного главнокомандующего и членом Совета национальной безопасности и обороны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-