ГУР показало ексклюзивні кадри знищення військових цілей РФ у 2025 році — відео

Феєрверки в Криму від “Примар” ГУР ― епізоди ліквідації ворожих систем ППО, авіації, флоту та інших цілей у 2025 році.
Головні тези:
- Ексклюзивне відео ГУР показало епізоди ліквідації військових цілей РФ у 2025 році спецпідрозділом “Примари”.
- Унікальні кадри включають знищення радіолокаційних систем, зенітно-ракетних комплексів, військових літаків та суден ворожих сил.
ГУР показало “бавовну” від “Примар” за 2025 рік
Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” вітають українців з прийдешнім Новим роком та дарують незабутні історичні кадри ліквідації дороговартісних військових цілей російських окупантів у 2025-му.
