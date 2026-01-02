ГУР показало ексклюзивні кадри знищення військових цілей РФ у 2025 році — відео
ГУР показало ексклюзивні кадри знищення військових цілей РФ у 2025 році — відео

ГУР
ГУР
Read in English

Феєрверки в Криму від “Примар” ГУР ― епізоди ліквідації ворожих систем ППО, авіації, флоту та інших цілей у 2025 році.

Головні тези:

  • Ексклюзивне відео ГУР показало епізоди ліквідації військових цілей РФ у 2025 році спецпідрозділом “Примари”.
  • Унікальні кадри включають знищення радіолокаційних систем, зенітно-ракетних комплексів, військових літаків та суден ворожих сил.

ГУР показало “бавовну” від “Примар” за 2025 рік

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” вітають українців з прийдешнім Новим роком та дарують незабутні історичні кадри ліквідації дороговартісних військових цілей російських окупантів у 2025-му.

На відео ― палають російські радіолокаційні системи, зенітно-ракетні комплекси, військові літаки, гелікоптери та судна, а також інші військові цілі московитів.

