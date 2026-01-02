ГУР показало эксклюзивные кадры уничтожения военных целей РФ в 2025 году

Фейерверки в Крыму от "Призраков" ГУР - эпизоды ликвидации вражеских систем ПВО, авиации, флота и других целей в 2025 году.
Главные тезисы
- Спецподразделение "Призраки" продемонстрировало уничтожение военных целей России в 2025 году.
- В видео от ГУР показаны эпизоды ликвидации систем ПВО, авиации и флота враждебной страны.
- Кадры демонстрируют уничтожение радиолокационных систем, зенитно-ракетных комплексов и других важных целей.
ГУР показало "бавовну" от "Призраков" за 2025 год
Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поздравляют украинцев с наступающим Новым годом и дарят незабываемые исторические кадры ликвидации дорогостоящих военных целей российских оккупантов в 2025-м.
