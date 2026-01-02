ГУР показало эксклюзивные кадры уничтожения военных целей РФ в 2025 году
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР показало эксклюзивные кадры уничтожения военных целей РФ в 2025 году

ГУР
"Призраки"
Read in English
Читати українською

Фейерверки в Крыму от "Призраков" ГУР - эпизоды ликвидации вражеских систем ПВО, авиации, флота и других целей в 2025 году.

Главные тезисы

  • Спецподразделение "Призраки" продемонстрировало уничтожение военных целей России в 2025 году.
  • В видео от ГУР показаны эпизоды ликвидации систем ПВО, авиации и флота враждебной страны.
  • Кадры демонстрируют уничтожение радиолокационных систем, зенитно-ракетных комплексов и других важных целей.

ГУР показало "бавовну" от "Призраков" за 2025 год

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поздравляют украинцев с наступающим Новым годом и дарят незабываемые исторические кадры ликвидации дорогостоящих военных целей российских оккупантов в 2025-м.

На видео ― горят российские радиолокационные системы, зенитно-ракетные комплексы, военные самолеты, вертолеты и суда, а также другие военные цели московитов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и ГПСУ дронами атаковали НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе — источники
Туапсе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Командир РДК Капустин жив — как ГУР обмануло спецслужбы РФ
ГУР
Капустин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало процесс "ликвидации" командира РДК Дениса Капустина — видео
ГУР
Капустин и Фортуна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?