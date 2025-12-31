ГУР и ГПСУ дронами атаковали НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе — источники

В ночь на 31 декабря 2025 года Главное управление разведки совместно с ГНСУ атаковали морской нефтяной терминал Туапсе и Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщили источники в военной разведке.
Главные тезисы
- ГУР и ГНСУ осуществили дроновую атаку на нефтяной терминал и НПЗ в Туапсе, целью является ослабление возможностей российского ВПК путем поражения объектов нефтегазовой инфраструктуры.
- Атака привела к поражению установки первичной переработки нефти на Туапсинском НПЗ и повреждению трубопроводов и оборудования терминала, способного переработать до 12 миллионов тонн нефти в год.
"Бавовна" в Туапсе: что известно
По словам источников, в результате дроновой атаки была поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12 Туапсинского НПЗ, а также транспортные трубопроводы и наливное оборудование морского нефтяного терминала.
Отмечается, что Туапсинский НПЗ до сегодняшнего дня был способен переработать около 12 миллионов тонн нефти в год, тем самым существенно усиливая способность российского ВПК.
