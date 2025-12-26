"Призраки" ГУР сожгли в Крыму ряд средств ПВО оккупантов — видео

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" накануне Рождества Христова снова посетили временно оккупированный Крым и сожгли ряд дорогостоящих целей российских захватчиков.
Главные тезисы
- "Призраки" накануне Рождества и сожгли ряд дорогостоящих целей российских захватчиков в Крыму.
- Так, поражена пусковая установка комплекса С-300В.
"Призраки" ГУР сожгли в Крыму ПВО окупантов: что известно
Успешно поражены:
пусковая установка комплекса С-300В;
радиолокационная система РСП-6М2;
командно-штабная машина "Редут-221" из состава ЗРК "Бук-М3";
радиолокационная станция РПН 9С36М из состава ЗРК “Бук-М3”.
Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-