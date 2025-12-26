"Призраки" ГУР сожгли в Крыму ряд средств ПВО оккупантов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

"Призраки" ГУР сожгли в Крыму ряд средств ПВО оккупантов — видео

ГУР
ПВО
Read in English
Читати українською

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" накануне Рождества Христова снова посетили временно оккупированный Крым и сожгли ряд дорогостоящих целей российских захватчиков.

Главные тезисы

  • "Призраки" накануне Рождества и сожгли ряд дорогостоящих целей российских захватчиков в Крыму.
  • Так, поражена пусковая установка комплекса С-300В.

"Призраки" ГУР сожгли в Крыму ПВО окупантов: что известно

Успешно поражены:

  • пусковая установка комплекса С-300В;

  • радиолокационная система РСП-6М2;

  • командно-штабная машина "Редут-221" из состава ЗРК "Бук-М3";

  • радиолокационная станция РПН 9С36М из состава ЗРК “Бук-М3”.

Также охотники ГУР нанесли удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники, вокруг которой шныряли два российских кафира.

Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!

