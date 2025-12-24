У ГУР показали эксклюзивное видео спецоперации на Покровском направлении
У ГУР показали эксклюзивное видео спецоперации на Покровском направлении

Главное управление разведки показало эксклюзивное видео - эпизоды спецоперации на Покровском направлении, которую в ноябре 2025 года осуществили бойцы подразделения Black Winter Group в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины.

Главные тезисы

  • В миссии на Покровском направлении была привлечена авиация ГУР.
  • Важную роль в осуществлении боевой миссии также сыграли аэроразведчики и мастера FPV, которые обнаруживали и уничтожали российских захватчиков.

ГУР показало эксклюзивные эпизоды спецоперации на Покровском направлении

В рамках миссии была привлечена авиация ГУР с целью быстрого опрокидывания десанта для укрепления обороны на определенном участке фронта.

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью 24 каналу объяснял значение боевой операции на Покровском направлении.

Мы смогли выиграть драгоценное время, для того чтобы основные подразделения Вооруженных сил смогли подойти к городу на усиление, скажем так. После этого все перестали говорить, что город взят.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

Важную роль в осуществлении боевой миссии также сыграли аэроразведчики и мастера FPV, которые обнаруживали и уничтожали российских захватчиков.

Спецназовцы Black Winter Group проявили храбрость, слаженность и профессионализм, что позволило выполнить боевое задание.

