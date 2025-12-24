У ГУР показали эксклюзивное видео спецоперации на Покровском направлении

Главное управление разведки показало эксклюзивное видео - эпизоды спецоперации на Покровском направлении, которую в ноябре 2025 года осуществили бойцы подразделения Black Winter Group в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины.
Главные тезисы
- В миссии на Покровском направлении была привлечена авиация ГУР.
- Важную роль в осуществлении боевой миссии также сыграли аэроразведчики и мастера FPV, которые обнаруживали и уничтожали российских захватчиков.
В рамках миссии была привлечена авиация ГУР с целью быстрого опрокидывания десанта для укрепления обороны на определенном участке фронта.
Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью 24 каналу объяснял значение боевой операции на Покровском направлении.
Спецназовцы Black Winter Group проявили храбрость, слаженность и профессионализм, что позволило выполнить боевое задание.
