У ГУР показали уникальную спецоперацию ЛСР и Воздушных сил на ТОТ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

У ГУР показали уникальную спецоперацию ЛСР и Воздушных сил на ТОТ — видео

ГУР
железная дорога
Read in English
Читати українською

В Главном управлении разведки поделились архивными кадрами уникальной спецоперации, когда в ноябре Легион "Свобода России" парализовал железнодорожную артерию российской армии на временно оккупированной территории Запорожской области.

Главные тезисы

  • Легион “Свобода России” осуществил дерзкую диверсию на железнодорожной ветке в Запорожской области, парализовав логистику российской армии.
  • Разведчики показали уникальные архивные кадры успешной спецоперации, где магистральный тепловоз и 25 вагонов сошли с рельсов.
  • Видеоархив раскрывает детали операции, включая взрыв на железной дороге, который произошел в ноябре 2025 года.

ЛСР провел дерзкую диверсию на железной дороге и остановил логистику армии РФ

В ноябре 2025 г. громкий взрыв на железной дороге между временно оккупированными селами Веселое и Новоуспеновка Запорожской области перерезал одну из ключевых логистических артерий российской армии в Запорожье.

В результате спецоперации, проведенной бойцами подразделения Легион "Свобода России", сошел с рельсов магистральный тепловоз 2М62 и 25 грузовых вагонов, а движение по железнодорожной ветке остановилось.

Уникальные архивные кадры боевого выхода спецназовцев и детали операции — в видео.

Успешную операцию разведчиков завершил авиаудар Сил обороны Украины.

Атака с воздуха уничтожила военные грузы, которые начали накапливаться неподалеку, ожидая возобновления движения.

