У ГУР показали уникальную спецоперацию ЛСР и Воздушных сил на ТОТ — видео

В Главном управлении разведки поделились архивными кадрами уникальной спецоперации, когда в ноябре Легион "Свобода России" парализовал железнодорожную артерию российской армии на временно оккупированной территории Запорожской области.
Главные тезисы
- Легион “Свобода России” осуществил дерзкую диверсию на железнодорожной ветке в Запорожской области, парализовав логистику российской армии.
- Разведчики показали уникальные архивные кадры успешной спецоперации, где магистральный тепловоз и 25 вагонов сошли с рельсов.
- Видеоархив раскрывает детали операции, включая взрыв на железной дороге, который произошел в ноябре 2025 года.
ЛСР провел дерзкую диверсию на железной дороге и остановил логистику армии РФ
В ноябре 2025 г. громкий взрыв на железной дороге между временно оккупированными селами Веселое и Новоуспеновка Запорожской области перерезал одну из ключевых логистических артерий российской армии в Запорожье.
Уникальные архивные кадры боевого выхода спецназовцев и детали операции — в видео.
Успешную операцию разведчиков завершил авиаудар Сил обороны Украины.
Атака с воздуха уничтожила военные грузы, которые начали накапливаться неподалеку, ожидая возобновления движения.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-