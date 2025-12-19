У ГУР показали унікальну спецоперацію ЛСР та Повітряних сил на ТОТ — відео
У ГУР показали унікальну спецоперацію ЛСР та Повітряних сил на ТОТ — відео

У Головному управлінні розвідки поділилися архівними кадрами унікальної спецоперації, коли у листопаді Легіон “Свобода Росії” паралізував залізничну артерію російської армії на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Головні тези:

  • ЛСР здійснили зухвалу диверсію на залізниці на тимчасово окупованій території Запорізької області, паралізувавши логістику російської армії.
  • Бійці підрозділу Легіон “Свобода Росії” зійшов з рейок магістральний тепловоз та 25 вагонів, зупинивши рух по залізничній гілці.
  • Відеоархів показує деталі операції та бойовий вихід спецпризначенців, які вдавалися до вибуху на залізниці у листопаді 2025 року.

ЛСР провели зухвалу диверсію на залізниці та зупинили логістику армії РФ

У листопаді 2025 року гучний вибух на залізниці між тимчасово окупованими селами Веселе та Новоуспенівка Запорізької області перерізав одну з ключових логістичних артерій російської армії на Запоріжжі.

Внаслідок спецоперації, проведеної бійцями підрозділу Легіон “Свобода Росії”, зійшов з рейок магістральний тепловоз 2М62 та 25 вантажних вагонів, а рух залізничною гілкою зупинився.

Унікальні архівні кадри бойового виходу спецпризначенців та деталі операції — у відео.

Успішну операцію розвідників довершив авіаудар Сил оборони України.

Атака з повітря знищила військові вантажі, які почали накопичуватись неподалік, очікуючи відновлення руху.

