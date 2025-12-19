У ГУР показали унікальну спецоперацію ЛСР та Повітряних сил на ТОТ — відео

У Головному управлінні розвідки поділилися архівними кадрами унікальної спецоперації, коли у листопаді Легіон “Свобода Росії” паралізував залізничну артерію російської армії на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Головні тези:
- ЛСР здійснили зухвалу диверсію на залізниці на тимчасово окупованій території Запорізької області, паралізувавши логістику російської армії.
- Бійці підрозділу Легіон “Свобода Росії” зійшов з рейок магістральний тепловоз та 25 вагонів, зупинивши рух по залізничній гілці.
- Відеоархів показує деталі операції та бойовий вихід спецпризначенців, які вдавалися до вибуху на залізниці у листопаді 2025 року.
ЛСР провели зухвалу диверсію на залізниці та зупинили логістику армії РФ
У листопаді 2025 року гучний вибух на залізниці між тимчасово окупованими селами Веселе та Новоуспенівка Запорізької області перерізав одну з ключових логістичних артерій російської армії на Запоріжжі.
Унікальні архівні кадри бойового виходу спецпризначенців та деталі операції — у відео.
Успішну операцію розвідників довершив авіаудар Сил оборони України.
Атака з повітря знищила військові вантажі, які почали накопичуватись неподалік, очікуючи відновлення руху.
