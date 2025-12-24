У ГУР показали ексклюзивне відео спецоперації на Покровському напрямку
У ГУР показали ексклюзивне відео спецоперації на Покровському напрямку

Головне управління розвідки показало ексклюзивне відео ― епізоди спецоперації на Покровському напрямку, яку в листопаді 2025 року здійснили бійці підрозділу “Black Winter Group” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.

  • У межах місії на Покровському напрямку була залучена авіація ГУР.
  • Важливу роль у здійсненні бойової місії також відіграли аеророзвідники та майстри FPV, які виявляли і знищували російських загарбників.

У межах місії була залучена авіація ГУР з метою швидкого перекидання десанту для зміцнення оборони на визначеній ділянці фронту.

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю 24 каналу пояснював значення бойової операції на Покровському напрямку.

Ми змогли виграти дорогоцінний час, для того, щоб основні підрозділи Збройних сил змогли підійти до міста на посилення, скажімо так. Після цього всі перестали казати, що місто взято.

Начальник ГУР

Важливу роль у здійсненні бойової місії також відіграли аеророзвідники та майстри FPV, які виявляли і знищували російських загарбників.

Спецпризначенці “Black Winter Group” проявили хоробрість, злагодженість та професіоналізм, що дозволило виконати бойове завдання.

