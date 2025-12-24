У ГУР показали ексклюзивне відео спецоперації на Покровському напрямку

Головне управління розвідки показало ексклюзивне відео ― епізоди спецоперації на Покровському напрямку, яку в листопаді 2025 року здійснили бійці підрозділу “Black Winter Group” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.
Головні тези:
- У межах місії на Покровському напрямку була залучена авіація ГУР.
- Важливу роль у здійсненні бойової місії також відіграли аеророзвідники та майстри FPV, які виявляли і знищували російських загарбників.
ГУР показало ексклюзивні епізоди спецоперації на Покровському напрямку
У межах місії була залучена авіація ГУР з метою швидкого перекидання десанту для зміцнення оборони на визначеній ділянці фронту.
Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю 24 каналу пояснював значення бойової операції на Покровському напрямку.
Важливу роль у здійсненні бойової місії також відіграли аеророзвідники та майстри FPV, які виявляли і знищували російських загарбників.
Спецпризначенці “Black Winter Group” проявили хоробрість, злагодженість та професіоналізм, що дозволило виконати бойове завдання.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-