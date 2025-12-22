Диверсия под Липецком. ГУР сожгло российские истребители Су-30 и Су-27 — видео
Диверсия под Липецком. ГУР сожгло российские истребители Су-30 и Су-27 — видео

ГУР
Су-30
В ночь с 20 на 21 декабря 2025 года на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар — горели два вражеских драгоценных истребителя Су-30 и Су-27. Об удачной диверсии сообщает Главное управление разведки.

Главные тезисы

  • ГУР сожгли Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" на военном аэродроме под Липецком.
  • Примерная суммарная стоимость двух пораженных истребителей составляет около 100 млн дол.

Спецоперация ГУР: поражены вражеские истребители Су-30 и Су-27 под Липецком

В результате операции ГУР МО Украины, непосредственно реализуемой представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя.

Примерная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в геноцидной войне против Украины, может составлять до 100 миллионов долларов.

Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму.

Планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели.

Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых позволили незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем беспрепятственно покинуть аэродром.

