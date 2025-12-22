Диверсия под Липецком. ГУР сожгло российские истребители Су-30 и Су-27 — видео

В ночь с 20 на 21 декабря 2025 года на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар — горели два вражеских драгоценных истребителя Су-30 и Су-27. Об удачной диверсии сообщает Главное управление разведки.
Главные тезисы
- ГУР сожгли Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" на военном аэродроме под Липецком.
- Примерная суммарная стоимость двух пораженных истребителей составляет около 100 млн дол.
Спецоперация ГУР: поражены вражеские истребители Су-30 и Су-27 под Липецком
В результате операции ГУР МО Украины, непосредственно реализуемой представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя.
Примерная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в геноцидной войне против Украины, может составлять до 100 миллионов долларов.
Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму.
Планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели.
Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых позволили незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем беспрепятственно покинуть аэродром.
