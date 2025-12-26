"Примари" ГУР спалили у Криму низку засобів ППО окупантів — відео

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” напередодні Різдва Христового знову навідались до тимчасово окупованого Криму та спалили низку дороговартісних цілей російських загарбників.
Головні тези:
- “Примари” напередодні Різдва та спалили низку дороговартісних цілей російських загарбників у Криму.
- Так, уражено пускову установку комплексу С-300В.
"Примари" ГУР спалили у Криму ППО окупантів: що відомо
Успішно уражені:
пускова установка комплексу С-300В;
радіолокаційна система РСП-6М2;
командно-штабна машина “Редут-221” зі складу ЗРК “Бук-М3”;
станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК “Бук-М3”.
Збройна боротьба триває! Слава Україні!
