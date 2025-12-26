"Примари" ГУР спалили у Криму низку засобів ППО окупантів — відео
"Примари" ГУР спалили у Криму низку засобів ППО окупантів — відео

ГУР
С-300В

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” напередодні Різдва Христового знову навідались до тимчасово окупованого Криму та спалили низку дороговартісних цілей російських загарбників.

Головні тези:

  • “Примари” напередодні Різдва та спалили низку дороговартісних цілей російських загарбників у Криму.
  • Так, уражено пускову установку комплексу С-300В.

"Примари" ГУР спалили у Криму ППО окупантів: що відомо

Успішно уражені:

  • пускова установка комплексу С-300В;

  • радіолокаційна система РСП-6М2;

  • командно-штабна машина “Редут-221” зі складу ЗРК “Бук-М3”;

  • станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК “Бук-М3”.

Також мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої шастали двоє російських окупантів.

Збройна боротьба триває! Слава Україні!

