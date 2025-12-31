ГУР та ДПСУ дронами атакували НПЗ і нафтовий термінал у Туапсе — джерела

У ніч на 31 грудня 2025 року Головне управління розвідки спільно з ДПСУ атакували морський нафтовий термінал “Туапсе” та Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї РФ. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

“Бавовна” у Туапсе: що відомо

За словами джерел, унаслідок дронової атаки було уражено установку первинної переробки нафти АВТ-12 Туапсинського НПЗ, а також транспортні трубопроводи та наливне обладнання морського нафтового термінала.

Зазначається, що Туапсинський НПЗ до сьогоднішнього дня був здатен перероблять близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, таким чином суттєво посилюючи спроможність російського ВПК.