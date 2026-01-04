На Кубані підірвали КАМАЗ із військовослужбовцями РФ — відео
На Кубані підірвали КАМАЗ із військовослужбовцями РФ — відео

ГУР
ГУР провело нову успішну операцію
Головне управління розвідки України повідомляє, що на російській Кубані вдалося успішно підірвати КАМАЗ, у якому знаходилися військовослужбовці 47-ї ракетної бригади РФ. Ворог зазнав серйозних втрат.

Головні тези:

  • Солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади ЗС РФ причетні до ракетних ударів по території України.
  • Розвідники ГУР опублікували відеопідтвердження своїм словам.

ГУР провело нову успішну операцію

Як повідомляє воєнна розвідка України, вона була реалізована вранці 26 грудня 2025 року близько 07:40.

Що важливо розуміти, це сталося у місті Корєновск Краснодарського краю країни-агресорки.

Саме там прогримів потужний вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу ЗС РФ.

У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Російські військовослужбовці зазнали втрат, — йдеться в заяві українських розвідників.

Команда ГУР звертає увагу на те, що солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади ЗС РФ безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України, а також серйозних воєнних злочинів проти мирного населення.

ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні! — наголошує воєнна розвідка.

