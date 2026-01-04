На Кубані підірвали КАМАЗ із військовослужбовцями РФ — відео

Головне управління розвідки України повідомляє, що на російській Кубані вдалося успішно підірвати КАМАЗ, у якому знаходилися військовослужбовці 47-ї ракетної бригади РФ. Ворог зазнав серйозних втрат.
Головні тези:
- Солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади ЗС РФ причетні до ракетних ударів по території України.
- Розвідники ГУР опублікували відеопідтвердження своїм словам.
ГУР провело нову успішну операцію
Як повідомляє воєнна розвідка України, вона була реалізована вранці 26 грудня 2025 року близько 07:40.
Що важливо розуміти, це сталося у місті Корєновск Краснодарського краю країни-агресорки.
Саме там прогримів потужний вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу ЗС РФ.
Команда ГУР звертає увагу на те, що солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади ЗС РФ безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України, а також серйозних воєнних злочинів проти мирного населення.
