"Серйозні проблеми для України". Армія РФ використовує нову тактику

Аналітик Інституту з вивчення війни (ISW) Жорж Баррос звертає увагу на те, що солдати РФ почали використовувати нову схему захоплення міст. За його словами, це можна побачити на прикладі Покровська, який досі намагаються окупувати росіяни.

Що відомо про нову тактику армії РФ

За словами аналітика, саме російська кампанія із захоплення Покровська вказує на те, що російські війська вчаться і пристосовуються.

Якщо це не вдасться припинити, то уже незабаром буде йтися про дійсно серйозні проблеми для України — в найближчій і середньостроковій перспективі, — попереджає Жорж Баррос.

Він також пояснює, що офіційна Москва насправді гіперболізує важливість захоплення Покровська.

Головна мета команди Путіна — представити просування Росії на полі бою як неминуче.

Це відчуття неминучості поділяють і деякі члени переговорної команди президента США Дональда Трампа, — зазначив аналітик.

Останнім часом російські загарбники відмовились від механізованих штурмів і зробили ставку на інфільтрацію малих штурмових груп.

Вказана тактика дає можливість армії РФ продовжувати наступ буквально пішки, хоча й з великими втратами.