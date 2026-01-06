Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі з Макроном
Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі з Макроном

Володимир Зеленський
Що відомо про переговори Зеленського і Макрона
6 січня у Парижі український лідер Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. У центрі їхньої уваги були наступні важливі дипломатичні кроки з метою завершення російської війни.

Головні тези:

  • Зеленський підтвердив, що разом зі союзниками готує важливі політичні кроки.
  • Він висловив вдячність Макрону за лідерство у питаннях миру.

Що відомо про переговори Зеленського і Макрона

Сьогодні у Франції проходить засідання країн "Коаліції рішучих", на яке уже прибули президент Володимир Зеленський та глава ОПУ Кирило Буданов.

За словами українського лідера, під час зустрічі із Макроном вони говорили про реальні можливості України протидіяти російському терору, про захист і про підтримку, яка зможе зміцнити українські позиції в дипломатії.

Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки, — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави звернув увагу на те, що сьогоднішня зустріч "Коаліції рішучих" у Парижі — найбільш репрезентативна,.

Річ насамперед у тім, що її учасниками стали лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли.

Готуємо важливі політичні кроки. Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

