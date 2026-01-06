Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі з Макроном

6 січня у Парижі український лідер Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. У центрі їхньої уваги були наступні важливі дипломатичні кроки з метою завершення російської війни.

Що відомо про переговори Зеленського і Макрона

Сьогодні у Франції проходить засідання країн "Коаліції рішучих", на яке уже прибули президент Володимир Зеленський та глава ОПУ Кирило Буданов.

За словами українського лідера, під час зустрічі із Макроном вони говорили про реальні можливості України протидіяти російському терору, про захист і про підтримку, яка зможе зміцнити українські позиції в дипломатії.

Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки, — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави звернув увагу на те, що сьогоднішня зустріч "Коаліції рішучих" у Парижі — найбільш репрезентативна,.

Річ насамперед у тім, що її учасниками стали лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли.