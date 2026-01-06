ЄС вирішив пожертвувати інтересами Данії заради України

Нові погрози з боку президента США Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії шокували європейських лідерів. Однак більшість з них вирішили промовчати, щоб не зірвати мирні переговори стосовно завершення війни РФ проти України.

Європа наразі вважає Україну пріоритетом

6 січня у Парижі відбудеться зустрічі "Коаліції охочих" — до неї доєднаються близько 40 лідерів країн і високопоставлених чиновників.

У центрі уваги — майбутні гарантії безпеки для України. Ні для кого не секрет, що саме в цьому питанні США повинні відігравати ключову роль.

На тлі останніх подій союзники Києва дійшли висновку, що краще не дратувати Дональда Трампа, якщо вони хочуть отримати від нього “зелено світло”.

Лідери Європи повинні були б стати на захист інтересів Данії та розкритикувати риторику Білого дому стосовно Гренландії, однак вирішили цього не робити заради України та прогресу у мирному процесі.