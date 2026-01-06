В Європі лунають заяви про кінець НАТО — що відбувається

Дедалі більше європейських лідерів схиляються до думки, що прагнення президента США Дональда Трампа впливати на політичні процеси в інших країнах може врешті-решт зруйнувати усе НАТО.

Трамп може зруйнувати НАТО

Своє занепокоєння з цього приводу не приховує прем’єр Польщі Дональд Туск.

За словами останнього, Данія може розраховувати на солідарність всієї Європи на тлі чуток про те, що США спробують захопити Гренландію.

Туск також чітко дав зрозуміти, що будь-яка атака американських військ на данську територію стане справжньою катастрофою для НАТО.

Жоден член не повинен атакувати або погрожувати іншому члену Північноатлантичного договору. Інакше НАТО втратить своє значення, якщо в Альянсі виникнуть конфлікти або взаємні конфлікти. Дональд Туск Прем’єр Польщі

З ідентичними попередженнями виступила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Вона нагадала Дональду Трампу: якщо одна країна НАТО нападає на іншу, то Альянсу настає кінець:

(Якщо США вирішать у військовий спосіб атакувати іншу країну НАТО — ред.) то все закінчиться. Включно з нашим НАТО і, отже, безпекою, яка була забезпечена з кінця Другої світової війни. Поширити

Як уже згадувалося раніше, під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі очільник Білого дому знову заявив про бажання контролювати Гренландію.