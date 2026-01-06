В Європі лунають заяви про кінець НАТО — що відбувається
Категорія
Політика
Дата публікації

В Європі лунають заяви про кінець НАТО — що відбувається

НАТО
Read in English
Джерело:  The Guardian

Дедалі більше європейських лідерів схиляються до думки, що прагнення президента США Дональда Трампа впливати на політичні процеси в інших країнах може врешті-решт зруйнувати усе НАТО.

Головні тези:

  • Європа не кине Данію напризволяще у разі агресії з боку США.
  • Однак такий розвиток подій свідчитиме про те, що Альянс більше не існуватиме.

Трамп може зруйнувати НАТО

Своє занепокоєння з цього приводу не приховує прем’єр Польщі Дональд Туск.

За словами останнього, Данія може розраховувати на солідарність всієї Європи на тлі чуток про те, що США спробують захопити Гренландію.

Туск також чітко дав зрозуміти, що будь-яка атака американських військ на данську територію стане справжньою катастрофою для НАТО.

Жоден член не повинен атакувати або погрожувати іншому члену Північноатлантичного договору. Інакше НАТО втратить своє значення, якщо в Альянсі виникнуть конфлікти або взаємні конфлікти.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр Польщі

З ідентичними попередженнями виступила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Вона нагадала Дональду Трампу: якщо одна країна НАТО нападає на іншу, то Альянсу настає кінець:

(Якщо США вирішать у військовий спосіб атакувати іншу країну НАТО — ред.) то все закінчиться. Включно з нашим НАТО і, отже, безпекою, яка була забезпечена з кінця Другої світової війни.

Як уже згадувалося раніше, під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі очільник Білого дому знову заявив про бажання контролювати Гренландію.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія збідніла на 20 млрд дол завдяки СБС України — відео
Сили безпілотних систем
Результати роботи СБС за останні 7 місяців
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Пентагону Гегсет публічно висміяв Росію та її ППО — відео
Гегсет публічно принизив Росію
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін намагався домовитися зі США про обмін Венесуели на Україну
Путін був готовий зрадити Мадуро ще багато років тому

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?