В Європі лунають заяви про кінець НАТО — що відбувається

Дедалі більше європейських лідерів схиляються до думки, що прагнення президента США Дональда Трампа впливати на політичні процеси в інших країнах може врешті-решт зруйнувати усе НАТО.
Головні тези:
- Європа не кине Данію напризволяще у разі агресії з боку США.
- Однак такий розвиток подій свідчитиме про те, що Альянс більше не існуватиме.
Трамп може зруйнувати НАТО
Своє занепокоєння з цього приводу не приховує прем’єр Польщі Дональд Туск.
За словами останнього, Данія може розраховувати на солідарність всієї Європи на тлі чуток про те, що США спробують захопити Гренландію.
Туск також чітко дав зрозуміти, що будь-яка атака американських військ на данську територію стане справжньою катастрофою для НАТО.
З ідентичними попередженнями виступила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Вона нагадала Дональду Трампу: якщо одна країна НАТО нападає на іншу, то Альянсу настає кінець:
Як уже згадувалося раніше, під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі очільник Білого дому знову заявив про бажання контролювати Гренландію.
