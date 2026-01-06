В Европе раздаются заявления о конце НАТО — что происходит
Категория
Политика
Дата публикации

В Европе раздаются заявления о конце НАТО — что происходит

Трамп может разрушить НАТО
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

Все большее количество европейских лидеров склоняется к мнению, что стремление президента США Дональда Трампа влиять на политические процессы в других странах может в конце концов разрушить все НАТО.

Главные тезисы

  • Европа не бросит Данию на произвол судьбы в случае агрессии со стороны США.
  • Однако такое развитие событий будет свидетельствовать о том, что Североатлантический союз разрушен окончательно.

Трамп может разрушить НАТО

Свою обеспокоенность по этому поводу не скрывает премьер Польши Дональд Туск.

По словам последнего, Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы на фоне слухов о том, что США попытаются захватить Гренландию.

Туск также четко дал понять, что любая атака американских войск на датскую территорию станет настоящей катастрофой для НАТО.

Ни один член не должен атаковать или угрожать другому члену Североатлантического договора. В противном случае НАТО потеряет свое значение, если в Альянсе возникнут конфликты или взаимные конфликты.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер Польши

С идентичными предупреждениями выступила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Она напомнила Дональду Трампу: если одна страна НАТО нападает на другую, то Альянсу приходит конец:

(Если США решат военным способом атаковать другую страну НАТО — ред.) то все закончится. Включая НАТО и, следовательно, безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны.

Как уже упоминалось ранее, во время воскресного интервью журнала The Atlantic о действиях США в Венесуэле глава Белого дома снова заявил о желании контролировать Гренландию.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обеднела на 20 млрд долл благодаря СБС Украины — видео
Силы беспилотных систем
Результаты работы СБС за последние 7 месяцев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Глава Пентагона Хегсет публично высмеял Россию и ее ПВО — видео
Хегсет публично унизил Россию
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин пытался договориться с США об обмене Венесуэлы на Украину
Путин был готов предать Мадуро еще много лет назад

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?