В Европе раздаются заявления о конце НАТО — что происходит

Все большее количество европейских лидеров склоняется к мнению, что стремление президента США Дональда Трампа влиять на политические процессы в других странах может в конце концов разрушить все НАТО.
Главные тезисы
- Европа не бросит Данию на произвол судьбы в случае агрессии со стороны США.
- Однако такое развитие событий будет свидетельствовать о том, что Североатлантический союз разрушен окончательно.
Трамп может разрушить НАТО
Свою обеспокоенность по этому поводу не скрывает премьер Польши Дональд Туск.
По словам последнего, Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы на фоне слухов о том, что США попытаются захватить Гренландию.
Туск также четко дал понять, что любая атака американских войск на датскую территорию станет настоящей катастрофой для НАТО.
С идентичными предупреждениями выступила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
Она напомнила Дональду Трампу: если одна страна НАТО нападает на другую, то Альянсу приходит конец:
Как уже упоминалось ранее, во время воскресного интервью журнала The Atlantic о действиях США в Венесуэле глава Белого дома снова заявил о желании контролировать Гренландию.
