В Европе раздаются заявления о конце НАТО — что происходит

Все большее количество европейских лидеров склоняется к мнению, что стремление президента США Дональда Трампа влиять на политические процессы в других странах может в конце концов разрушить все НАТО.

Трамп может разрушить НАТО

Свою обеспокоенность по этому поводу не скрывает премьер Польши Дональд Туск.

По словам последнего, Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы на фоне слухов о том, что США попытаются захватить Гренландию.

Туск также четко дал понять, что любая атака американских войск на датскую территорию станет настоящей катастрофой для НАТО.

Ни один член не должен атаковать или угрожать другому члену Североатлантического договора. В противном случае НАТО потеряет свое значение, если в Альянсе возникнут конфликты или взаимные конфликты. Дональд Туск Премьер Польши

С идентичными предупреждениями выступила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Она напомнила Дональду Трампу: если одна страна НАТО нападает на другую, то Альянсу приходит конец:

(Если США решат военным способом атаковать другую страну НАТО — ред.) то все закончится. Включая НАТО и, следовательно, безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, во время воскресного интервью журнала The Atlantic о действиях США в Венесуэле глава Белого дома снова заявил о желании контролировать Гренландию.