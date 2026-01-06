Россия обеднела на 20 млрд долл благодаря СБС Украины — видео

Группировка Сил беспилотных систем отчитывается о результатах своей работы в войне со страной-агрессорской Россией за последние 7 месяцев — то есть с момента своего создания. Что важно понимать, в течение этого периода удалось успешно поразить 168 тысяч вражеских целей.

Результаты работы СБС за последние 7 месяцев

Сразу с момента создания группировка Сил беспилотных систем начала максимально эффективно реализовывать важные миссии по назначению на ключевых направлениях фронта.

Следует обратить внимание на то, что за этот период времени удалось выполнить более 832 000 боевых вылетов.

В общей сложности поражено более 168 000 целей, ориентировочная стоимость которых составляет 20 млрд долл., — сказано в официальном заявлении СБС. Поделиться

Среди пораженных целей:

50 238 единиц личного состава;

532 танка;

7697 единиц автотехники;

5548 единиц мототехники;

около 2500 орудий и гаубиц;

более 350 целей на территории России. что нанесло ущерб противнику ориентировочно на 3 млрд дол ежемесячно.

Все поражения верифицированы в системе ситуационной осведомленности "Дельта" — эффективность СБС подтверждена фактами, — сказано в заявлении Сил беспилотных систем. Поделиться

Кроме того, указано, что в течение 5 января подразделения группировок СБС поразили/уничтожили 1142 цели врага: