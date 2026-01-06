Россия обеднела на 20 млрд долл благодаря СБС Украины — видео
Россия обеднела на 20 млрд долл благодаря СБС Украины — видео

Силы беспилотных систем
Результаты работы СБС за последние 7 месяцев
Группировка Сил беспилотных систем отчитывается о результатах своей работы в войне со страной-агрессорской Россией за последние 7 месяцев — то есть с момента своего создания. Что важно понимать, в течение этого периода удалось успешно поразить 168 тысяч вражеских целей.

Главные тезисы

  • За это время выполнено более 832 тысячи боевых вылетов.
  • Все поражения верифицированы в системе ситуационной осведомленности "Дельта".

Результаты работы СБС за последние 7 месяцев

Сразу с момента создания группировка Сил беспилотных систем начала максимально эффективно реализовывать важные миссии по назначению на ключевых направлениях фронта.

Следует обратить внимание на то, что за этот период времени удалось выполнить более 832 000 боевых вылетов.

В общей сложности поражено более 168 000 целей, ориентировочная стоимость которых составляет 20 млрд долл., — сказано в официальном заявлении СБС.

Среди пораженных целей:

  • 50 238 единиц личного состава;

  • 532 танка;

  • 7697 единиц автотехники;

  • 5548 единиц мототехники;

  • около 2500 орудий и гаубиц;

  • более 350 целей на территории России. что нанесло ущерб противнику ориентировочно на 3 млрд дол ежемесячно.

Все поражения верифицированы в системе ситуационной осведомленности "Дельта" — эффективность СБС подтверждена фактами, — сказано в заявлении Сил беспилотных систем.

Кроме того, указано, что в течение 5 января подразделения группировок СБС поразили/уничтожили 1142 цели врага:

  • 396 единиц личного состава, из которых 190 — ликвидировано;

  • 55 точек вылета дронов;

  • 21 артиллерийскую систему;

  • 67 единиц автомобильной техники;

  • 18 мотоциклов;

  • 140 беспилотных летательных аппаратов противника типа "коптер" и "крыло".

