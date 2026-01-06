Генштаб отчитывается о новых колоссальных потерях армии РФ
Генштаб отчитывается о новых колоссальных потерях армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
5 января авиация и ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно поразили сразу 7 районов сосредоточения врага, 2 пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", 2 пункта управления БпЛА, 4 пушки и еще 2 других важных объекта российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1 413-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 191 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 6 января 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 06.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 213 460 (940) человек;

  • танков — 11 512 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 863 (+6) ед;

  • артиллерийских систем — 35 831 (+46) ед;

  • РСЗО — 1 593 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1 269 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 101 443 (+879) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 73 102 (+157) ед;

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, применил девять ракет и сбросил 194 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 3808 обстрелов, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6864 дронов-камикадзе.

Под авиационные удары врага попали населенные пункты Железнодорожное, Рождественское, Терноватое, Воздвиженка, Таврическое Запорожской области.

