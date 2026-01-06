В течение ночи 5 и 6 января в разных регионах страны-агрессорки РФ гремела мощная "бавовна". По словам очевидцев, на этот раз украинские дроны долетели до Башкортостана: традиционно они атаковали нефтебазы и заводы, вовлеченные в обеспечение российской армии в войне.

Россию снова накрыла масштабная "бавовна"

С заявлением по этому поводу выступил губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов.

Он сообщил об атаке на промышленный объект в регионе.

После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — заявил ставленник Кремля. Поделиться

Как утверждают очевидцы, начался пожар на нефтебазе.

Что важно понимать, "Усманская нефтебаза" занимается продажей, хранением и перевалкой нефтепродуктов, а также предоставляет услуги по перевозке нефтепродуктов по собственному автотранспорту.

Кроме того, указано, что губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко официально подтвердил, что произошло "падение обломков" на территории компрессорной станции.

Он также добавил, что среди гражданского населения пострадавших нет.

Очень много взрывов прогремело в Ярославле Ярославской области, а именно в районе Нефтестроя. Следует отметить, что там находятся НПЗ и нефтебаза.

Согласно последним данным, дроны атаковали Тверской вагоностроительный завод.

Также дроны долетели и до Стерлитамака (Башкортостан). В этом городе расположен нефтехимический завод (АО "СНХЗ"), который уже не раз находился под атакой. Поделиться

В общей сложности Минобороны РФ утверждает, что их ПВО якобы смогла обезвредить 129 украинских беспилотников.