В России жалуются на массированное воздушное нападение Украины — видео
В России жалуются на массированное воздушное нападение Украины — видео

Россию снова накрыла масштабная "бавовна"
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В течение ночи 5 и 6 января в разных регионах страны-агрессорки РФ гремела мощная "бавовна". По словам очевидцев, на этот раз украинские дроны долетели до Башкортостана: традиционно они атаковали нефтебазы и заводы, вовлеченные в обеспечение российской армии в войне.

Главные тезисы

  • Губернаторы Липецкой и Ленинградской областей подтвердили факт атак.
  • Минобороны РФ заявляет об уничтожении 129 украинских беспилотников, однако доказательств этому нет.

Россию снова накрыла масштабная "бавовна"

С заявлением по этому поводу выступил губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов.

Он сообщил об атаке на промышленный объект в регионе.

После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — заявил ставленник Кремля.

Как утверждают очевидцы, начался пожар на нефтебазе.

Что важно понимать, "Усманская нефтебаза" занимается продажей, хранением и перевалкой нефтепродуктов, а также предоставляет услуги по перевозке нефтепродуктов по собственному автотранспорту.

Кроме того, указано, что губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко официально подтвердил, что произошло "падение обломков" на территории компрессорной станции.

Он также добавил, что среди гражданского населения пострадавших нет.

Очень много взрывов прогремело в Ярославле Ярославской области, а именно в районе Нефтестроя. Следует отметить, что там находятся НПЗ и нефтебаза.

Согласно последним данным, дроны атаковали Тверской вагоностроительный завод.

Также дроны долетели и до Стерлитамака (Башкортостан). В этом городе расположен нефтехимический завод (АО "СНХЗ"), который уже не раз находился под атакой.

В общей сложности Минобороны РФ утверждает, что их ПВО якобы смогла обезвредить 129 украинских беспилотников.

Украина продолжает добивать экономику России
Атака РФ на Украину – что известно

