В России жалуются на массированное воздушное нападение Украины — видео

В течение ночи 5 и 6 января в разных регионах страны-агрессорки РФ гремела мощная "бавовна". По словам очевидцев, на этот раз украинские дроны долетели до Башкортостана: традиционно они атаковали нефтебазы и заводы, вовлеченные в обеспечение российской армии в войне.
Главные тезисы
- Губернаторы Липецкой и Ленинградской областей подтвердили факт атак.
- Минобороны РФ заявляет об уничтожении 129 украинских беспилотников, однако доказательств этому нет.
Россию снова накрыла масштабная "бавовна"
С заявлением по этому поводу выступил губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов.
Он сообщил об атаке на промышленный объект в регионе.
Как утверждают очевидцы, начался пожар на нефтебазе.
Что важно понимать, "Усманская нефтебаза" занимается продажей, хранением и перевалкой нефтепродуктов, а также предоставляет услуги по перевозке нефтепродуктов по собственному автотранспорту.
Кроме того, указано, что губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко официально подтвердил, что произошло "падение обломков" на территории компрессорной станции.
Он также добавил, что среди гражданского населения пострадавших нет.
Очень много взрывов прогремело в Ярославле Ярославской области, а именно в районе Нефтестроя. Следует отметить, что там находятся НПЗ и нефтебаза.
Согласно последним данным, дроны атаковали Тверской вагоностроительный завод.
В общей сложности Минобороны РФ утверждает, что их ПВО якобы смогла обезвредить 129 украинских беспилотников.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-