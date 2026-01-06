ПВО обезвредила 53 цели во время отражения новой атаки РФ

Воздушные силы ПВО официально подтвердили, что в течение ночи 5-6 января российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 61 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, центре и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 6 локациях.
Атака РФ на Украину — что известно
Новое воздушное нападение россиян началось еще в 18:00 5 января.
На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Орел — РФ, ТОТ Донецка.
Что важно понимать, около 40 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 6 локациях.
