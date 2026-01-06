ПВО обезвредила 53 цели во время отражения новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 53 цели во время отражения новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину – что известно
Read in English
Читати українською

Воздушные силы ПВО официально подтвердили, что в течение ночи 5-6 января российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 61 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, центре и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 6 локациях.

Атака РФ на Украину — что известно

Новое воздушное нападение россиян началось еще в 18:00 5 января.

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Орел — РФ, ТОТ Донецка.

Что важно понимать, около 40 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 6 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

