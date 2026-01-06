ППО знешкодила 53 цілі під час відбиття нової атаки РФ

Повітряні сили ППО офіційно підтвердили, що протягом ночі 5-6 січня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 61 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, центрі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Атака РФ на Україну — що відомо
Новий повітряний напад росіян почався ще о 18:00 5 січня.
Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел — РФ, ТОТ Донецька.
Що важливо розуміти, близько 40 із них — "шахеди."
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях.
