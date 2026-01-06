ППО знешкодила 53 цілі під час відбиття нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 53 цілі під час відбиття нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну - що відомо
Read in English

Повітряні сили ППО офіційно підтвердили, що протягом ночі 5-6 січня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 61 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, центрі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Атака РФ на Україну — що відомо

Новий повітряний напад росіян почався ще о 18:00 5 січня.

Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел — РФ, ТОТ Донецька.

Що важливо розуміти, близько 40 із них — "шахеди."

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

