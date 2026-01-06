У Росії скаржаться на масований повітряний напад України — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії скаржаться на масований повітряний напад України — відео

Росію знову накрила масштабна “бавовна”
Read in English
Джерело:  online.ua

Протягом ночі 5 та 6 січня у різних регіонах країни-агресорки РФ гриміла потужна “бавовна”. За словами очевидців, цього разу українські дрони долетіли до Башкортостану: традиційно вони атакували нафтобази і заводи, які залучені до забезпечення російської армії у війні.

Головні тези:

  • Губернатори Липецької та Ленінградської областей підтвердили факт атак.
  • Міноборони РФ заявляє про знищення 129 українських безпілотників, однак доказів цьому немає.

Росію знову накрила масштабна “бавовна”

З заявою з цього приводу виступив губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов.

Він повідомив про атаку на промисловий об'єкт в регіоні.

Після падіння безпілотника сталося загоряння на промисловому об'єкті в Усманському окрузі. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби, — заявив ставленик Кремля.

Як стверджують очевидці, почалася пожежа на нафтобазі.

Що важливо розуміти, "Усманська нафтобаза" займається продажем, зберіганням і перевалкою нафтопродуктів, а також надає послуги з перевезення нафтопродуктів власним автотранспортом.

Окрім того, вказано, що губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко офіційно підтвердив, що відбулося "падіння уламків" на території компресорної станції.

Він також додав, що серед цивільного населення постраждалих немає.

Дуже багато вибухів прогриміло в місті Ярославль Ярославської області, а саме в районі Нєфтєстроя. Варто зазначити, що там знаходяться НПЗ і нафтобаза.

Згідно з останніми даними, дрони атакували Тверський вагонобудівний завод.

Також дрони долетіли і до Стерлітамака (Башкортостан). У цьому місті розташований нафтохімічний завод (АТ "СНХЗ"), який вже не раз був під атакою.

Загалом Міноборони РФ стверджує, що їхня ППО нібито змогла знешкодити 129 українських безпілотників.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна ще на 2 місяці заблокувала експорт російського бензину та дизелю
Україна продовжує добивати економіку Росії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ нарощує тиск на північні передмістя Покровська
Покровськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 53 цілі під час відбиття нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?