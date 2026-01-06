Протягом ночі 5 та 6 січня у різних регіонах країни-агресорки РФ гриміла потужна “бавовна”. За словами очевидців, цього разу українські дрони долетіли до Башкортостану: традиційно вони атакували нафтобази і заводи, які залучені до забезпечення російської армії у війні.

Росію знову накрила масштабна “бавовна”

З заявою з цього приводу виступив губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов.

Він повідомив про атаку на промисловий об'єкт в регіоні.

Після падіння безпілотника сталося загоряння на промисловому об'єкті в Усманському окрузі. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби, — заявив ставленик Кремля. Поширити

Як стверджують очевидці, почалася пожежа на нафтобазі.

Що важливо розуміти, "Усманська нафтобаза" займається продажем, зберіганням і перевалкою нафтопродуктів, а також надає послуги з перевезення нафтопродуктів власним автотранспортом.

Окрім того, вказано, що губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко офіційно підтвердив, що відбулося "падіння уламків" на території компресорної станції.

Він також додав, що серед цивільного населення постраждалих немає.

Дуже багато вибухів прогриміло в місті Ярославль Ярославської області, а саме в районі Нєфтєстроя. Варто зазначити, що там знаходяться НПЗ і нафтобаза.

Згідно з останніми даними, дрони атакували Тверський вагонобудівний завод.

Також дрони долетіли і до Стерлітамака (Башкортостан). У цьому місті розташований нафтохімічний завод (АТ "СНХЗ"), який вже не раз був під атакою. Поширити

Загалом Міноборони РФ стверджує, що їхня ППО нібито змогла знешкодити 129 українських безпілотників.