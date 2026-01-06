Генштаб звітує про нові колосальні втрати армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб звітує про нові колосальні втрати армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

5 січня авіація та ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили одразу 7 районів зосередження ворога, 2 пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс “Тор”, 2 пункти управління БпЛА, 4 гармати та ще 2 інших важливих об’єкта російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 413-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 6 січня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 06.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 213 460 (+940) осіб;

  • танків — 11 512 (+5) од;

  • бойових броньованих машин — 23 863 (+6) од;

  • артилерійських систем — 35 831 (+46) од;

  • РСЗВ — 1 593 (+1) од;

  • засобів ППО — 1 269 (+1) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 101 443 (+879) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 73 102 (+157) од;

За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101— із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвиженка, Таврійське Запорізької області.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Створили монстра". На фронті почалася ера роботів-убивць
Роботи-убивці - надпотужна, однак небезпечна зброя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 53 цілі під час відбиття нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну - що відомо
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії скаржаться на масований повітряний напад України — відео
Росію знову накрила масштабна “бавовна”

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?