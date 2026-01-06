Генштаб звітує про нові колосальні втрати армії РФ

5 січня авіація та ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили одразу 7 районів зосередження ворога, 2 пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс “Тор”, 2 пункти управління БпЛА, 4 гармати та ще 2 інших важливих об’єкта російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1 413-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 6 січня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 06.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 213 460 (+940) осіб;
танків — 11 512 (+5) од;
бойових броньованих машин — 23 863 (+6) од;
артилерійських систем — 35 831 (+46) од;
РСЗВ — 1 593 (+1) од;
засобів ППО — 1 269 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 101 443 (+879) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 73 102 (+157) од;
За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101— із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дронів-камікадзе.
